ЦБ: Инфляция в России за 2025 год стала самой низкой за последние пять лет

Инфляция в России в 2025 году фиксировалась на уровне 5,6 процента, что стало самым низкий показателем с 2020 года. Об этом в среду, 21 января, сообщили в пресс-службе Центробанка России.

В ней отметили, что годовая инфляция в декабре снизилась до минимума с августа 2023 года и составила 5,59 процента.

— Меньше всего в прошлом году подорожали непродовольственные товары — в среднем на три процента. Некоторые из них подешевели: обувь, средства связи, персональные компьютеры, электротовары и бытовые приборы, телерадиотовары, инструменты и оборудование, а также автомобили, — говорится в сообщении.

При этом услуги стали стоить дороже на 9,3 процента, а продовольственные товары — на 5,2 процента. В Банке России подчеркнули, что продолжат поддерживать жесткость кредитно-денежных условий, необходимых для возвращения инфляции к цели в виде четырех процентов, передает сайт регулятора.

20 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство страны отслеживает и анализирует процессы, связанные с ростом цен. Отвечая на вопрос журналиста о возможном пересмотре прогноза по инфляции в сторону повышения, представитель Кремля подчеркнул, что «пока таких опасений нет»,

