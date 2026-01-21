Глава ЕЦБ Лагард ушла с ужина в Давосе во время выступления министра США

Газета Financial Times со ссылкой на очевидцев писала, что конфликт возник из-за «агрессивных комментариев» Лютника, после чего его начали освистывать и часть гостей покинула мероприятие. По информации Bloomberg, американского министра разместили на «неудобном месте в конце зала», в то время как торговый представитель США Джеймисон Грир и генеральный директор Blackrock Inc. Ларри Финк сидели за главным столом.