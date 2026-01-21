Украинского чиновника поймали на участии в «уклонистских схемах»

Служба безопасности Украины проинформировала в своем Telegram-канале о задержании первого заместителя руководителя одной из районных государственных администраций Киева, усмотрев его причастность к коррупционным схемам, позволявшим военнообязанным избежать службы в армии.
По данным следствия, должностное лицо фальсифицировало документацию для фиктивного зачисления лиц в воинские части, после чего обеспечивало их снятие с воинского учета на основании ложных медицинских заключений. Цена подобной «услуги» варьировалась от 15 до 20 тысяч долларов. В реализации схемы фигурант использовал личные связи в районном ТЦК, а его подельник, также задержанный, оказывал помощь с подготовкой поддельных документов.
В ходе обысков, проведенных у задержанных, были найдены поддельные военно-учетные и медицинские документы, штампы военных подразделений и мобильные телефоны с уликами, подтверждающими существование преступной схемы. Чиновнику районной госадминистрации и его соучастнику предъявлены обвинения в организации и пособничестве уклонению от призыва на военную службу посредством членовредительства или иными способами, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного времени.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленникам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники ТЦК за 8 тыс. долларов помогали уклонистам бежать в Румынию.