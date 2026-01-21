Украинского чиновника поймали на участии в «уклонистских схемах»

По данным следствия, должностное лицо фальсифицировало документацию для фиктивного зачисления лиц в воинские части, после чего обеспечивало их снятие с воинского учета на основании ложных медицинских заключений. Цена подобной «услуги» варьировалась от 15 до 20 тысяч долларов. В реализации схемы фигурант использовал личные связи в районном ТЦК, а его подельник, также задержанный, оказывал помощь с подготовкой поддельных документов.