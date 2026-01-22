Ночные бары Петербурга закрываются из-за новых требований к площади

Согласно действующим нормам, право работать в ночное время сохраняется только за ресторанами, площадь которых составляет не менее 50 квадратных метров. Заведения меньшего формата не могут продавать алкоголь после установленного времени. Одним из таких объектов стал бар «Во все тяжкие», который прекратил работу еще в прошлом году. В середине января суд отказал заведению в удовлетворении иска к городским властям.