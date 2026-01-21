На Земле завершилась магнитная буря после сильнейшей вспышки на Солнце

«В интервале с 15 до 18 часов по московскому времени планетарный индекс Kp впервые опустился ниже уровня 5, отмечающего бурю, и составил 4.33. Это значение подтверждено и вошло в каталоги уже. Буря непрерывно продолжалась 42 часа», — приводит РИА «Новости» его слова.
Богачёв уточнил, что пик активности достиг отметки G4.7. В текущем солнечном цикле это уже четвёртая буря такого уровня. Предыдущие три произошли 10−11 мая и 11 октября 2024 года, а также 12 ноября прошлого года.
Напомним, вечером 18 января на Солнце случилась самая мощная в этом году вспышка класса X. Эксперты сразу предупредили — выброс плазмы спровоцирует сильную магнитную бурю на Земле к началу недели. Прогноз оправдался: буря действительно началась и за два дня достигла уровня G4, что соответствует очень сильному воздействию по пятибалльной шкале.
