На Земле завершилась магнитная буря после сильнейшей вспышки на Солнце

Напомним, вечером 18 января на Солнце случилась самая мощная в этом году вспышка класса X. Эксперты сразу предупредили — выброс плазмы спровоцирует сильную магнитную бурю на Земле к началу недели. Прогноз оправдался: буря действительно началась и за два дня достигла уровня G4, что соответствует очень сильному воздействию по пятибалльной шкале.