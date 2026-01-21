Недавно открытая комета упадёт на Солнце в апреле 2026 года

Комета была обнаружена 13 января в рамках программы MAPS. Согласно расчётам, она завершит свой путь, упав на Солнце 4 апреля 2026 года. Небесному телу, образовавшемуся миллиарды лет назад на заре Солнечной системы, остаётся жить 73 дня.
Предполагается, что эта комета является фрагментом исторической Великой кометы 1106 года, наблюдавшейся в древних хрониках. Сейчас она находится примерно в 200 миллионах километров от Земли.
Ранее астрофизик сообщил в своей статье об обнаружении новой аномалии у межзвёздного объекта 3I/ATLAS, связанной с изменениями в его газопылевом облаке. Учёный обратил внимание на отсутствие микроскопических пылевых частиц, которые обычно формируют кометный хвост и усиливают синее свечение за счёт рэлеевского рассеяния.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.