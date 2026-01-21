Недавно открытая комета упадёт на Солнце в апреле 2026 года

Ранее астрофизик сообщил в своей статье об обнаружении новой аномалии у межзвёздного объекта 3I/ATLAS, связанной с изменениями в его газопылевом облаке. Учёный обратил внимание на отсутствие микроскопических пылевых частиц, которые обычно формируют кометный хвост и усиливают синее свечение за счёт рэлеевского рассеяния.