В Китае на одной свадьбе оказались четыре пары близнецов

В Китае братья-близнецы женились на сестрах-близнецах.

Источник: Аргументы и факты

В Китае на свадьбу братьев и сестер, которые являются близнецами, пришли дяди-близнецы, пишет South China Morning Post.

«В Китае состоялась крайне необычная свадьбы: братья-близнецы женились на сестрах-близнецах. Более того, у обеих сторон есть по паре дядей-близнецов», — сказано в материале.

Сестры по фамилии Шан познакомились с братьями Сун в 2022 году. Все четверо родились в провинции Аньхой.

По данным издания, обе пары узнали о том, что их дяди тоже близнецы, только в день свадьбы. На мероприятии назвали это событие «чудом». Отмечается, что теперь молодожены хотят подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса как «семья с четырьмя парами близнецов».