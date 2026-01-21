Ричмонд
CE: Макрон хочет отправить в Гренландию подразделение из 200 альпийских стрелков

Франция намерена расширить военный контингент страны на территории Гренландии.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен расширить число военнослужащих на территории Гренландии, увеличив присутствие военного контингента почти в 15 раз. Об этом сообщает издание Canard Enchaine со ссылкой на собственные источники.

«Эммануэль Макрон планирует отправить для защиты гренландцев подразделение по меньшей мере из 200 альпийских стрелков», — говорится в материале.

До этого Париж уже направлял на остров своих военных, однако их количество могло вызвать лишь замешательство — в Гренландию было переброшено всего 15 французских военнослужащих. Еще 13 бойцов направила Германия, и по одному военному — Британия и Норвегия.

Ранее KP.RU сообщал, что Франция официально запросила проведение учений НАТО в Гренландии. Елисейский дворец сообщил о готовности страны внести в них свой вклад, сделав заявление на фоне неоднократных угроз президента США Дональда Трампа о возможном захвате острова.

