CE: Макрон хочет отправить в Гренландию подразделение из 200 альпийских стрелков

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен расширить число военнослужащих на территории Гренландии, увеличив присутствие военного контингента почти в 15 раз. Об этом сообщает издание Canard Enchaine со ссылкой на собственные источники.
«Эммануэль Макрон планирует отправить для защиты гренландцев подразделение по меньшей мере из 200 альпийских стрелков», — говорится в материале.
До этого Париж уже направлял на остров своих военных, однако их количество могло вызвать лишь замешательство — в Гренландию было переброшено всего 15 французских военнослужащих. Еще 13 бойцов направила Германия, и по одному военному — Британия и Норвегия.
Ранее KP.RU сообщал, что Франция официально запросила проведение учений НАТО в Гренландии. Елисейский дворец сообщил о готовности страны внести в них свой вклад, сделав заявление на фоне неоднократных угроз президента США Дональда Трампа о возможном захвате острова.