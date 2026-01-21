В Чувашии скончалась 100-летняя участница Курской битвы Агриппина Янович

В Чувашии на 101-м году жизни скончалась участница Курской битвы и Восточно-Прусской операции Агриппина Янович, сообщил глава республики Олег Николаев.
В своем Telegram-канале он назвал Янович человеком-эпохой и легендарным ветераном. По словам Николаева, она принадлежала к поколению героев, а ее жизненный путь является примером истинного служения Отечеству.
Глава Чувашии рассказал, что с 1942 года Агриппина Янович спасала жизни солдат, она получила два ранения, но, несмотря на тяжелейшие фронтовые будни, она на всю жизнь сохранила в себе милосердие и веру в людей.
Агриппина Янович родилась в деревне Верхние Татмыши Аликовского района. Весной 1942 года она была призвана на военную службу. С 5 июля по 23 августа 1943 года участвовала в Курской битве, затем прошла через Белоруссию, Латвию и в 1944 году приняла участие в Восточно-Прусской операции. Всего в качестве медсестры Янович прошла боевой путь от Москвы до Кенигсберга.
В начале января на 99-м году жизни умер ветеран ВОВ Иван Елин из Петровского района Саратовской области. А в конце декабря сообщалось о смерти участника ВОВ из Саратова Григория Тихонова. Ему было 100 лет.