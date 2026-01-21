В Чувашии скончалась 100-летняя участница Курской битвы Агриппина Янович

Агриппина Янович родилась в деревне Верхние Татмыши Аликовского района. Весной 1942 года она была призвана на военную службу. С 5 июля по 23 августа 1943 года участвовала в Курской битве, затем прошла через Белоруссию, Латвию и в 1944 году приняла участие в Восточно-Прусской операции. Всего в качестве медсестры Янович прошла боевой путь от Москвы до Кенигсберга.