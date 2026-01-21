Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CE: Макрон планирует отправить в Гренландию еще минимум 200 военных

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен увеличить военный контингент в Гренландии более чем в 14 раз, отправив туда еще 200 военнослужащих. Об этом в среду, 21 января, сообщила газета Canard Enchaine со ссылкой на осведомленные источники.

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен увеличить военный контингент в Гренландии более чем в 14 раз, отправив туда еще 200 военнослужащих. Об этом в среду, 21 января, сообщила газета Canard Enchaine со ссылкой на осведомленные источники.

— Эммануэль Макрон планирует отправить для защиты гренландцев подразделение по меньшей мере из 200 альпийских стрелков, — говорится в материале.

На данный момент Франция уже отправила на остров 15 военных, передает газета.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Париж обратился с просьбой о проведении учений НАТО в Гренландии. При этом Франция готова принять участие в этих учениях и внести свой вклад в их проведение.

20 января датские военнослужащие во главе с начальником штаба армии Петером Бойсеном прибыли в столицу Гренландии Нуук для проведения учений. 58 солдат присоединились к группе примерно из 60 бойцов, которые прилетели на остров до этого. Бойсен подчеркнул, что основной целью маневров является отработка обороны Гренландии на случай вооруженных конфликтов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше