CE: Макрон планирует отправить в Гренландию еще минимум 200 военных

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен увеличить военный контингент в Гренландии более чем в 14 раз, отправив туда еще 200 военнослужащих. Об этом в среду, 21 января, сообщила газета Canard Enchaine со ссылкой на осведомленные источники.
— Эммануэль Макрон планирует отправить для защиты гренландцев подразделение по меньшей мере из 200 альпийских стрелков, — говорится в материале.
На данный момент Франция уже отправила на остров 15 военных, передает газета.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Париж обратился с просьбой о проведении учений НАТО в Гренландии. При этом Франция готова принять участие в этих учениях и внести свой вклад в их проведение.
20 января датские военнослужащие во главе с начальником штаба армии Петером Бойсеном прибыли в столицу Гренландии Нуук для проведения учений. 58 солдат присоединились к группе примерно из 60 бойцов, которые прилетели на остров до этого. Бойсен подчеркнул, что основной целью маневров является отработка обороны Гренландии на случай вооруженных конфликтов.