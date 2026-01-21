Ричмонд
Путин поблагодарил Трампа за приглашение в «Совет мира»

Президент России Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за приглашение «Совет мира». Об этом лидер РФ сказал на совещании с постоянными членами Совбеза.

Срочная новость.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше