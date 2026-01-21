Трамп отказался вводить обещанные пошлины из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп в среду, 21 января, сообщил, что была сформирована основа будущего соглашения в отношении Гренландии. В связи с этим он отказался вводить пошлины, которые должны были вступить в силу 1 февраля, в отношении стран — противников присоединения острова к Штатам.
— Это решение, если оно будет реализовано, станет отличным для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО. Я не буду вводить тарифы, которые должны были вступить в силу 1 февраля. Ведутся дополнительные обсуждения относительно «Золотого купола» в связи с Гренландией, — написал американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social.
Во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме Дональд Трамп заявил, что хочет немедленно начать переговоры по приобретению Гренландии. Он добавил, что Вашингтон будет признателен, если получит согласие на свое предложение, но запомнит отказ.
Глава Белого дома также подчеркнул, что США не намерены применять силу для приобретения Гренландии. Он пояснил, что страна хочет получить контроль над островом для создания системы ПРО «Золотой купол» и сдерживания «опасных противников».