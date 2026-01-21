Психолог Хайленд: горе от утраты питомцев сравнимо с потерей близких людей

В исследовании приняли участие 975 взрослых жителей Великобритании, при этом почти каждый третий пережил смерть домашнего животного, 93 процента из них также столкнулись со смертью человека. На вопрос, какая утрата причинила им наибольшее горе, 21 процент опрошенных выбрал смерть питомца. При этом у 7,5 процента британцев, потерявших питомцев, наблюдались симптомы, которые по диагностическим критериям подходили под длительное расстройство горя. Это примерно столько же, сколько среди людей, переживших смерть близкого друга (7,8 процента). Доля людей с длительным расстройством горя после смерти бабушки или дедушки составила 8,3 процента, брата или сестры — 8,9 процента, партнера — 9,1 процента, родителей — 11,2 процента, детей — 21,3 процента.