Американка отказалась от веганской диеты и забеременела после 8 выкидышей

Жительница штата Невада Молли Браун, которой 43 года, после десяти лет безуспешных попыток зачать ребенка и восьми выкидышей благополучно родила здоровую двойню. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Браун и ее супруг Зак Хосни в течение десяти лет придерживались вегетарианской и веганской диет. Однако в начале 2025 года на фоне неудачных попыток экстракорпоральной терапии и проблем с репродуктивным здоровьем женщина приняла решение изменить рацион, включив в него значительное количество белков животного происхождения, в том числе говядину, яйца и сливочное масло.
По словам Браун, она не берется утверждать о прямой научно-медицинской связи, однако связывает успешное естественное зачатие именно с переходом на новый режим питания.
Специалисты отмечают, что продукты животного происхождения богаты витамином B12, железом, цинком и холином, которые критически важны для качества яйцеклеток и гормонального баланса. При этом вероятность естественного зачатия в возрасте старше 40 лет оценивается медиками не более чем в 2% в месяц.
В то время как популяризаторы мясного питания в социальных сетях подчёркивают преимущества полностью мясного рациона, медики на протяжении длительного времени указывают на риски чрезмерного потребления красного мяса, сливочного масла и других продуктов животного происхождения с высоким содержанием жира, связывая их с документально подтверждёнными угрозами для сердечно-сосудистой системы и повышением вероятности инфарктов.
Вместе с тем федеральные власти США недавно пересмотрели пищевую пирамиду, переместив мясо и животные белки на место, ранее занимаемое цельными зерновыми продуктами.
Актуальные рекомендации для будущих матерей предполагают выбор высококачественного мяса, его тщательную термическую обработку и употребление в умеренных количествах в рамках разнообразного рациона, с предпочтением постных сортов.
