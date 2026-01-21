Американка отказалась от веганской диеты и забеременела после 8 выкидышей

Браун и ее супруг Зак Хосни в течение десяти лет придерживались вегетарианской и веганской диет. Однако в начале 2025 года на фоне неудачных попыток экстракорпоральной терапии и проблем с репродуктивным здоровьем женщина приняла решение изменить рацион, включив в него значительное количество белков животного происхождения, в том числе говядину, яйца и сливочное масло.