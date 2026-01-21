Путин согласился отдать миллиард долларов из замороженных активов РФ

Срочная новость.
Россия готова направить миллиард долларов из замороженных активов в международный фонд. С таким заявлением выступил лидер РФ Владимир Путин.
«Мы могли бы направить в “Совет мира” 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов», — сказал Путин. Видеоконференцию Совета безопасности вела пресс-служба Кремля.
