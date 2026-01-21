Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин согласился отдать миллиард долларов из замороженных активов РФ

Россия готова направить миллиард долларов из замороженных активов в международный фонд. С таким заявлением выступил лидер РФ Владимир Путин.

Срочная новость.

Россия готова направить миллиард долларов из замороженных активов в международный фонд. С таким заявлением выступил лидер РФ Владимир Путин.

«Мы могли бы направить в “Совет мира” 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов», — сказал Путин. Видеоконференцию Совета безопасности вела пресс-служба Кремля.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше