Инженерные войска стали опорой Российской армии

21 января исполнилось 325 лет со дня образования инженерных войск. «Вечерняя Москва» побывала на концерте в честь празднования юбилея, который прошел в Центральном академическом театре Российской армии.
Инженерные войска стали важной составляющей военной мощи страны. В ходе спецоперации бойцы выполняют целый комплекс задач: ведется инженерная разведка местности и объектов, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.
На торжественное мероприятие приехал подполковник запаса, член Совета ветеранов Инженерной службы Ракетных войск стратегического назначения (ИС РВСН) Олег Шейдин.
— Я закончил службу в 2008 году, с того времени очень многое изменилось в лучшую сторону, в том числе структура, подходы и обеспечение, — отметил Олег Шейдин. — Сейчас перед нашими бойцами стоит важная задача — разминирование местности и объектов. Поскольку ВСУ минируют практически все, в особенности когда они отступают (при отступлении вэсэушники минируют жилые дома. — «ВМ»). Это одна из самых больших проблем. К счастью, инженерные войска с этим справляются.
С праздником поздравили и прекрасную половину инженерных войск. Концерт посетила старший прапорщик, начальник медицинского пункта Айгуль Тургунбаева.
— Служу уже десять лет. Отвечаю за проведение лечебно-профилактических мероприятий. В случае необходимости оказываю неотложную медицинскую помощь военнослужащим, — объяснила Айгуль Тургунбаева. — Мы также проводим занятия по тактической медицине. Все-таки солдаты, рядовые должны знать, как оказать первую помощь во время своей службы. Такие знания особенно важны в условиях спецоперации.
Сейчас продолжается работа по разминированию приграничных районов Курской области, в которой принял участие и один из гостей торжественного мероприятия, старший сержант, водитель группы разминирования Иван Клищенко.
— Моя задача — провезти группу саперов на назначенный объект. Учитывая, что остается большая вероятность атаки дронов со стороны противника, прежде всего необходимо спрятать и замаскировать машину. И дожидаться приказа командира в зависимости от ситуации, будь то выезд или эвакуация, — рассказал Иван Клищенко.
Благодаря высокой эффективности системы инженерных заграждений в четыре раза выросло количество уничтоженной на них вражеской техники, сообщили в Минобороны Российской Федерации. Также сейчас в освобожденных населенных пунктах разминировано около 250 тысяч гектаров территории. Помимо этого, обнаружено и уничтожено более 4,5 миллиона взрывоопасных предметов.
Также расчеты инженерных войск помогают мирным жителям Донбасса в решении проблем с водой. С учетом того, что в ДНР боевики ВСУ уничтожили значительную часть гидротехнических сооружений и большая часть мирных жителей получает воду раз в трое суток, военные инженеры пробурили более ста скважин. Так, задействовано 17 бурильных установок, расчеты которых выполняют работу на заранее разведанных точках, где нужно обеспечить добычу воды. После очистки вода поступит в водохранилища и в населенные пункты.
КСТАТИ.
Будущих офицеров инженерных войск обучают в военных институтах. Так, 1 сентября 2025 года в Кстове открылось Нижегородское гвардейское высшее военно-инженерное командное Ковельское Краснознаменное училище. Образовательная программа подготовлена с учетом опыта, полученного на СВО, и использованием БПЛА.