Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инженерные войска стали опорой Российской армии

21 января исполнилось 325 лет со дня образования инженерных войск. «Вечерняя Москва» побывала на концерте в честь празднования юбилея, который прошел в Центральном академическом театре Российской армии.

21 января исполнилось 325 лет со дня образования инженерных войск. «Вечерняя Москва» побывала на концерте в честь празднования юбилея, который прошел в Центральном академическом театре Российской армии.

Инженерные войска стали важной составляющей военной мощи страны. В ходе спецоперации бойцы выполняют целый комплекс задач: ведется инженерная разведка местности и объектов, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.

На торжественное мероприятие приехал подполковник запаса, член Совета ветеранов Инженерной службы Ракетных войск стратегического назначения (ИС РВСН) Олег Шейдин.

— Я закончил службу в 2008 году, с того времени очень многое изменилось в лучшую сторону, в том числе структура, подходы и обеспечение, — отметил Олег Шейдин. — Сейчас перед нашими бойцами стоит важная задача — разминирование местности и объектов. Поскольку ВСУ минируют практически все, в особенности когда они отступают (при отступлении вэсэушники минируют жилые дома. — «ВМ»). Это одна из самых больших проблем. К счастью, инженерные войска с этим справляются.

С праздником поздравили и прекрасную половину инженерных войск. Концерт посетила старший прапорщик, начальник медицинского пункта Айгуль Тургунбаева.

— Служу уже десять лет. Отвечаю за проведение лечебно-профилактических мероприятий. В случае необходимости оказываю неотложную медицинскую помощь военнослужащим, — объяснила Айгуль Тургунбаева. — Мы также проводим занятия по тактической медицине. Все-таки солдаты, рядовые должны знать, как оказать первую помощь во время своей службы. Такие знания особенно важны в условиях спецоперации.

Сейчас продолжается работа по разминированию приграничных районов Курской области, в которой принял участие и один из гостей торжественного мероприятия, старший сержант, водитель группы разминирования Иван Клищенко.

— Моя задача — провезти группу саперов на назначенный объект. Учитывая, что остается большая вероятность атаки дронов со стороны противника, прежде всего необходимо спрятать и замаскировать машину. И дожидаться приказа командира в зависимости от ситуации, будь то выезд или эвакуация, — рассказал Иван Клищенко.

Благодаря высокой эффективности системы инженерных заграждений в четыре раза выросло количество уничтоженной на них вражеской техники, сообщили в Минобороны Российской Федерации. Также сейчас в освобожденных населенных пунктах разминировано около 250 тысяч гектаров территории. Помимо этого, обнаружено и уничтожено более 4,5 миллиона взрывоопасных предметов.

Также расчеты инженерных войск помогают мирным жителям Донбасса в решении проблем с водой. С учетом того, что в ДНР боевики ВСУ уничтожили значительную часть гидротехнических сооружений и большая часть мирных жителей получает воду раз в трое суток, военные инженеры пробурили более ста скважин. Так, задействовано 17 бурильных установок, расчеты которых выполняют работу на заранее разведанных точках, где нужно обеспечить добычу воды. После очистки вода поступит в водохранилища и в населенные пункты.

КСТАТИ.

Будущих офицеров инженерных войск обучают в военных институтах. Так, 1 сентября 2025 года в Кстове открылось Нижегородское гвардейское высшее военно-инженерное командное Ковельское Краснознаменное училище. Образовательная программа подготовлена с учетом опыта, полученного на СВО, и использованием БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше