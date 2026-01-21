Инженерные войска стали опорой Российской армии

— Я закончил службу в 2008 году, с того времени очень многое изменилось в лучшую сторону, в том числе структура, подходы и обеспечение, — отметил Олег Шейдин. — Сейчас перед нашими бойцами стоит важная задача — разминирование местности и объектов. Поскольку ВСУ минируют практически все, в особенности когда они отступают (при отступлении вэсэушники минируют жилые дома. — «ВМ»). Это одна из самых больших проблем. К счастью, инженерные войска с этим справляются.