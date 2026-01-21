Ричмонд
Путин подтвердил встречу с американскими представителями

Президент РФ Владимир Путин подтвердил планы на встречу с американскими спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом президент заявил в ходе совещания Совета безопасности.

Срочная новость.

