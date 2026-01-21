Ричмонд
В трёх аэропортах Северного Кавказа ввели ограничения на полёты

В аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко вечером 21 января.

Меры начали действовать после 22:00 по московскому времени и носят превентивный характер. Решение принято в целях обеспечения безопасности полётов, подчеркнули в ведомстве.

На данный момент меры действуют и в аэропортах Краснодара и Геленджика. Там ограничения ввели ещё вечером — в 18:13 и 19:18 мск соответственно.

Ранее Life.ru писал, что вечером российские средства ПВО за два часа отразили массированную атаку беспилотников. По данным Минобороны РФ, были перехвачены и уничтожены 52 украинских БПЛА самолётного типа. Большая часть дронов была сбита над Азовским и Чёрным морями, а также над Крымом и Краснодарским краем.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

