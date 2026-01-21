В трёх аэропортах Северного Кавказа ввели ограничения на полёты

Меры начали действовать после 22:00 по московскому времени и носят превентивный характер. Решение принято в целях обеспечения безопасности полётов, подчеркнули в ведомстве.
На данный момент меры действуют и в аэропортах Краснодара и Геленджика. Там ограничения ввели ещё вечером — в 18:13 и 19:18 мск соответственно.
Ранее Life.ru писал, что вечером российские средства ПВО за два часа отразили массированную атаку беспилотников. По данным Минобороны РФ, были перехвачены и уничтожены 52 украинских БПЛА самолётного типа. Большая часть дронов была сбита над Азовским и Чёрным морями, а также над Крымом и Краснодарским краем.
