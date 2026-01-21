Жителей Гренландии призвали запастись едой на фоне слов Трампа о покупке острова

Министр рыболовства, охоты и сельского хозяйства Гренландии Питер Борг призвал местных жителей сделать запасы провизии, чтобы быть готовыми к возможным чрезвычайным ситуациям. Такое заявление чиновник сделал на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о попытках купить Гренландию.
«Сегодня мы представляем план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Подготовьтесь к чрезвычайной ситуации: сделайте запасы на пять дней», — сообщил Борг в ходе пресс-конференции.
По словам министра, рекомендации основаны на профессиональных оценках кризисных сценарием, которые учитывают климат и инфраструктуру острова.
Ранее KP.RU сообщал, что США настаивают на немедленном начале переговоров по приобретению ими Гренландии. По словам Трампа, только Соединенные Штаты смогут гарантировать защиту острова от внешних угроз.