Жителей Гренландии призвали запастись едой на фоне слов Трампа о покупке острова

Власти Гренландии представили план действий в случае непредвиденных обстоятельств на фоне заявлений США о покупке острова.

Источник: Комсомольская правда

Министр рыболовства, охоты и сельского хозяйства Гренландии Питер Борг призвал местных жителей сделать запасы провизии, чтобы быть готовыми к возможным чрезвычайным ситуациям. Такое заявление чиновник сделал на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о попытках купить Гренландию.

«Сегодня мы представляем план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Подготовьтесь к чрезвычайной ситуации: сделайте запасы на пять дней», — сообщил Борг в ходе пресс-конференции.

По словам министра, рекомендации основаны на профессиональных оценках кризисных сценарием, которые учитывают климат и инфраструктуру острова.

Ранее KP.RU сообщал, что США настаивают на немедленном начале переговоров по приобретению ими Гренландии. По словам Трампа, только Соединенные Штаты смогут гарантировать защиту острова от внешних угроз.

