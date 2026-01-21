В Госдуму внесли законопроект о «профилактике уклонения от защиты страны»

Группа депутатов Государственной думы и сенатор Владимир Булавин в среду, 21 января, внесли в парламент законопроект, который вводит профилактику таких правонарушений, как «уклонение от обязанности по защите страны» и «искажение исторической правды». Среди авторов инициативы числятся глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.