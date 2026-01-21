Группа депутатов Государственной думы и сенатор Владимир Булавин в среду, 21 января, внесли в парламент законопроект, который вводит профилактику таких правонарушений, как «уклонение от обязанности по защите страны» и «искажение исторической правды». Среди авторов инициативы числятся глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
В случае принятия документ дополнит перечень направлений, по которым проводят профилактику правонарушений и добавит к ним «предупреждение и пресечение уклонений от обязанности по защите Отечества» и «противодействие искажению исторической правды».
В пояснительной записке говорится, что в условиях геополитической напряженности одними из самых важных направлений государственной политики являются обеспечение безопасности и организация обороны страны. По словам авторов законопроекта, этого невозможно добиться без «осознания необходимости безусловного выполнения обязанности по защите Отечества» со стороны каждого гражданина, передает официальный портал опубликования правовых актов.
13 мая 2025 года официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что внесение изменений в содержание учебника по истории Молдавии для старших классов, согласно которым в новых версиях пособий Россия стала участником приднестровского конфликта, является невероятной подлостью, а напечатанная информация — ложью и искажением истории.