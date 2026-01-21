Ричмонд
Ученые нашли способ предсказывать магнитные бури на годы вперед

Исследователи разработали метод анализа архивных наблюдений Солнца.

Источник: Аргументы и факты

Международная группа исследователей разработала метод анализа архивных наблюдений Солнца, он может помочь с более высокой точностью прогнозировать активность солнечных циклов. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal.

Главной целью исследования было восстановление поведения полярного магнитного поля Солнца на протяжении более чем 100 лет. Оно играет значительную роль в формировании 11-летних солнечных циклов. От них зависят число пятен на Солнце, магнитных бурь и вспышек.

Проблема заключалась в том, что прямые измерения полярного магнитного поля осуществляются только с 1970-х годов. Поэтому исследователи решили прибегнуть к архиву Kodaikanal Solar Observatory — полевой станции Индийского института астрофизики, где с 1904 года велись наблюдения за Солнцем. Ученые сопоставили старые изображения с современными наблюдениями.

Как рассказал ведущий автор работы Дибьи Кирти Мишры, хромосфера оказалась надежным индикатором магнитного состояния Солнца. Это в особенности важно, так как из-за наклона орбиты Земли полюса светила хорошо видны только несколько раз в год.

Сейчас ученые могут уверенно прогнозировать солнечную активность на несколько лет вперед. В то же время для планирования космических миссий необходимо понимание на десятилетия. Новый метод позволяет использовать исторические данные для улучшения таких прогнозов.

Ранее сообщалось, что ученые нашли неизвестный тип небесного объекта.