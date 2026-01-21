Экс-стюард из Канады несколько лет летал по миру по фальшивым документам

Бывший бортпроводник канадской авиакомпании Даллас Покорник несколько лет бесплатно летал по миру по поддельным документам, пишет New York Post.
Сообщается, что 33-летний мужчина работал в авиакомпании с 2017 по 2019 год, после чего четыре года использовал фальшивое удостоверение пилота, чтобы летать бесплатно. Всего ему удалось обмануть три американские транспортные компании.
В октябре 2024 года в отношении Покорника было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Он был арестован в Панаме. После экстрадиции экс-стюард заявил о своей невиновности.
Тем не менее, суд оставил Покорника под стражей до следующего слушания.
