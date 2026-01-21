Ричмонд
Экс-стюард из Канады несколько лет летал по миру по фальшивым документам

NYP: бывший бортпроводник канадской авиакомпании несколько лет пользовался поддельным удостоверением пилота для бесплатных полетов.

Источник: Аргументы и факты

Бывший бортпроводник канадской авиакомпании Даллас Покорник несколько лет бесплатно летал по миру по поддельным документам, пишет New York Post.

Сообщается, что 33-летний мужчина работал в авиакомпании с 2017 по 2019 год, после чего четыре года использовал фальшивое удостоверение пилота, чтобы летать бесплатно. Всего ему удалось обмануть три американские транспортные компании.

В октябре 2024 года в отношении Покорника было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Он был арестован в Панаме. После экстрадиции экс-стюард заявил о своей невиновности.

Тем не менее, суд оставил Покорника под стражей до следующего слушания.

Ранее сообщалось, что 73-летняя американка обманула банки на 30 млн долларов, выдавая себя за богатую наследницу.