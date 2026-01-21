В МЧС предупредили об ухудшении погодных условий в Ростовской области

— Согласно прогнозу Ростовского Гидрометцентра, с 23 по 26 января в регионе ожидаются сложные погодные условия. В четверг и пятницу, 23 и 24 января, пройдет снег, местами сильный. Будет метель, которая ухудшит видимость до 1−2 километров, а временами — до 200−500 метров, — предупреждают в МЧС.