В МЧС предупредили об ухудшении погодных условий в Ростовской области

В Главном управлении МЧС Ростовской области предупредили об ухудшении погоды. Об этом в экстренном ведомстве сообщили вечером среды, 21 января.
— Согласно прогнозу Ростовского Гидрометцентра, с 23 по 26 января в регионе ожидаются сложные погодные условия. В четверг и пятницу, 23 и 24 января, пройдет снег, местами сильный. Будет метель, которая ухудшит видимость до 1−2 километров, а временами — до 200−500 метров, — предупреждают в МЧС.
Днем 24 января в южных районах осадки перейдут в мокрый снег и дождь. Ожидаются гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах образуется гололедица и снежные заносы. Ветер усилится до 15−18 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от −5 до −10 градусов, а при прояснениях может опуститься до −15 — −20. Днём будет −10 — −15, на юге области — до −2 — −5.
В ГУ МЧС по Ростовской области рекомендует жителям следить за прогнозом погоды и штормовыми предупреждениями, следовать официальным рекомендациям и по возможности отказаться от дальних поездок. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по номерам 101 или 112.
