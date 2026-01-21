Полина Лурье решила продолжить судиться с Долиной — готовится новый иск к певице

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко поделилась, что готовит к Ларисе Долиной новый иск. Речь идет о взыскании издержек, которые понесла покупательница во время многочисленных судебных споров из-за квартиры в Хамовниках.
16 декабря Верховный суд окончательно решил отдать квартиру Лурье, а в конце месяца Мосгорсуд обязал ее выписаться. Срок последнего дня пребывания приходился на 12 января, но Лариса Долина не отдала ключи. Она уехала отдыхать в ОАЭ.
19 января дверь в квартиру вскрыли судебные приставы. Светлана Свириденко делится, что заселение прошло спокойно, был подписан окончательный акт.
— Теперь планируем через 10 дней подать иски в суд о взыскании с Долиной понесенных затрат. На какую дату назначат заседание, пока сказать не могу, — отметила Свириденко в беседе с aif.ru.
При этом Лурье надеется, что Долина не будет сопротивляться и поучится в мирном режиме договориться о компенсации.
Сумму она пока не называет, идут подсчеты понесенных затрат.
— Но, думаю, при таком поведении, что мы наблюдаем, договориться не удастся, — заключила Свириденко.
Тем временем, адвокат Сергей Жорин отметил, что певицу Ларису Долину могут оштрафовать за отсутствие регистрации после принудительного выселения из московской квартиры, пишет «Газета.Ru».
Ранее, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила RT, что Верховный суд России вынес справедливое решение по делу певицы Ларисы Долиной, защитив добросовестного приобретателя от ответственности за действия мошенников.
Пожилые жительницы России придумали способ возвращать проданные квартиры, начав чаще апеллировать к собственной невменяемости.
Речь идет о статье «Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение действий или руководить ими», передает 360.ru.