Британские ученые выяснили, что два часа бега в неделю продлевают жизнь

Продолжительное исследование, проведенное гарвардскими учеными и охватившее более 111 тысяч участников на протяжении 30 лет, показало, что для увеличения продолжительности жизни важна не столько конкретная разновидность физической активности, сколько комбинация разных видов. Кроме того, было установлено, что для достижения максимального положительного эффекта достаточно уделять бегу два часа в неделю или быстрой ходьбе пять часов. Превышение этого времени не приносит дополнительной пользы.
The Telegraph сообщает, что наблюдения за участниками велись с 1986 года, в течение которых регулярно собирались данные об их образе жизни, здоровье и физической активности. Анализировались такие виды активности, как ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание, гребля, силовые тренировки, а также теннис, сквош и подъем по ступенькам.
Результаты выявили, что у людей, практиковавших сочетание нескольких видов физической нагрузки, риск преждевременной смерти был почти на 20% ниже, чем у тех, кто ограничивался однотипными нагрузками или вел сидячий образ жизни. Наилучшие показатели наблюдались у тех, кто регулярно занимался как минимум тремя различными видами активности.
Обычная ходьба оказалась наиболее «безопасным» и эффективным занятием: у тех, кто много ходил пешком, риск смерти был снижен на 17%. Положительное влияние также оказали игры с ракеткой (теннис, сквош, ракетбол), гребля, бег, силовые тренировки, подъем по лестнице и джоггинг. Даже умеренные нагрузки способствовали снижению смертности.
Исследователи подчеркивают, что разнообразие физической активности снижало риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, заболеваний дыхательной системы и других причин в пределах от 13 до 41%. Однако был отмечен предел эффективности: после определенного уровня нагрузок дальнейшее увеличение активности не приносило дополнительной пользы. Этот предел соответствует примерно двум часам бега или пяти часам интенсивной ходьбы в неделю.
Ученые подчеркивают, что данная работа является наблюдательной и не устанавливает прямую причинно-следственную связь. Тем не менее, они заключили, что длительное и регулярное участие в нескольких видах физической активности потенциально способствует увеличению продолжительности жизни.
Авторы также обратили внимание на то, что более активные участники исследования реже имели вредные привычки (курение), поддерживали нормальный уровень артериального давления и холестерина, чаще придерживались принципов здорового питания и в целом вели более сбалансированный образ жизни. Полные результаты исследования опубликованы в научном издании BMJ Medicine.
