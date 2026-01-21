Британские ученые выяснили, что два часа бега в неделю продлевают жизнь

Продолжительное исследование, проведенное гарвардскими учеными и охватившее более 111 тысяч участников на протяжении 30 лет, показало, что для увеличения продолжительности жизни важна не столько конкретная разновидность физической активности, сколько комбинация разных видов. Кроме того, было установлено, что для достижения максимального положительного эффекта достаточно уделять бегу два часа в неделю или быстрой ходьбе пять часов. Превышение этого времени не приносит дополнительной пользы.