Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме поддержали идею о прекращении онлайн-продажи энергетиков

Депутат Леонов поддержал идею прекратить онлайн-продажу энергетиков.

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил РИА Новости, что поддерживает предложение остановить эксперимент по онлайн-продаже энергетических напитков и не расширять его на алкогольную и табачную продукцию.

Представители медицинского сообщества в среду предложили прекратить действующий эксперимент по онлайн-продаже энергетических напитков, а также исключить возможность его расширения на алкогольную и табачную продукцию. Соответствующие обращения были направлены в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина (документы имеются в распоряжении РИА Новости).

«Целиком поддерживаю предложение медицинского сообщества о прекращении действующего эксперимента по онлайн-продаже энергетиков и тем более поддерживаю исключение возможности его расширения на алкогольную и табачную продукцию», — сказал Леонов.

Парламентарий напомнил, что энергетики вредны для организма всех возрастов, так как напрямую влияют на сердечно-сосудистую систему, органы пищеварения и нервную систему.

«А говоря об алкоголе и табаке, конечно, позиция та же. Когда можно будет заказать такую продукцию в любой момент, очевидно, что больше людей захотят этим воспользоваться, чтобы не идти по улице в магазин. Иногда лень бывает во благо. Поэтому не считаю правильным делать доступной вредную для здоровья наших граждан продукцию», — заключил он.

Минцифры РФ планирует начать эксперимент по продаже российского вина на маркетплейсах во втором и третьем кварталах 2026 года, а в случае успеха полноценно запустить механизм, заявлял в ноябре замглавы министерства Олег Качанов. По его словам, технически это будет возможно с помощью одного из двух механизмов — прямой биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС) или фотографии в цифровом документе, подтвержденной в ЕБС.

Узнать больше по теме
Михаил Мишустин: биография, семья, карьера Председателя Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин — российский государственный деятель и экономист, который с января 2020 года занимает пост премьер-министра России. В прошлом — успешный руководитель Федеральной налоговой службы. Известен как реформатор, внедривший цифровизацию налоговой системы. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше