В Госдуме поддержали идею о прекращении онлайн-продажи энергетиков

«А говоря об алкоголе и табаке, конечно, позиция та же. Когда можно будет заказать такую продукцию в любой момент, очевидно, что больше людей захотят этим воспользоваться, чтобы не идти по улице в магазин. Иногда лень бывает во благо. Поэтому не считаю правильным делать доступной вредную для здоровья наших граждан продукцию», — заключил он.