Mirror: в Уэльсе обнаружили гнездо азиатских шершней-убийц

В Уэльсе обнаружили гнездо азиатских шершней-убийц около города Рексем.

Источник: Аргументы и факты

В Уэльсе обнаружили гнездо азиатских шершней-убийц, местных жителей предупредили о необходимости быть бдительными, пишет Mirror.

По данным издания, гнездо азиатских шершней обнаружили около города Рексем. Впоследствии власти Уэльса призвали граждан проявлять бдительность в ближайшие месяцы и сообщать о любых «подозрительных случаях».

«Этот вид насекомых, также известный как желтоногий шершень, является вредителем и происходит из Восточной Азии. Впервые его зарегистрировали в Европе в 2004 году», — сказано в материале.

Отмечается, что азиатские шершни охотятся на других насекомых, в частности, на медоносных пчел. Обычно они не агрессивны, но могут ужалить, если их спровоцировать.

В октябре сообщалось, что жители Великобритании столкнулись с нашествием божьих коровок.