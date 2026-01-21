Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совет IIHF решил не менять позицию по отстранению российских хоккеистов

Международная федерация хоккея (IIHF) не изменила свою позицию и оставила в силе санкции в отношении сборных России и Белоруссии. Как сообщил журналист The Athletic Крис Джонстон, на заседании совета IIHF 21 января было подтверждено, что российские и белорусские команды по-прежнему не допускаются к участию в международных турнирах «из соображений безопасности».

Источник: Life.ru

Таким образом, отстранение, действующее с февраля 2022 года, продлено. Напомним, что ранее МОК рекомендовал допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.

Ранее Life.ru рассказывал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) решил частично удовлетворить апелляцию российских саночников, позволив им участвовать в международных соревнованиях. Судьи посчитали, что полное отстранение не является соразмерной мерой на аргумент Международной федерации санного спорта (FIL) о повышенном риске инцидентов из-за участия российских спортсменов.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.