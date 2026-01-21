Совет IIHF решил не менять позицию по отстранению российских хоккеистов

Таким образом, отстранение, действующее с февраля 2022 года, продлено. Напомним, что ранее МОК рекомендовал допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.
Ранее Life.ru рассказывал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) решил частично удовлетворить апелляцию российских саночников, позволив им участвовать в международных соревнованиях. Судьи посчитали, что полное отстранение не является соразмерной мерой на аргумент Международной федерации санного спорта (FIL) о повышенном риске инцидентов из-за участия российских спортсменов.
