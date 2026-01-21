Совет IIHF решил не менять позицию по отстранению российских хоккеистов

Международная федерация хоккея (IIHF) не изменила свою позицию и оставила в силе санкции в отношении сборных России и Белоруссии. Как сообщил журналист The Athletic Крис Джонстон, на заседании совета IIHF 21 января было подтверждено, что российские и белорусские команды по-прежнему не допускаются к участию в международных турнирах «из соображений безопасности».