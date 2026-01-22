Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Филиппов день 22 января на Скруту буднюю

Собрали приметы и запреты на 22 января, когда принято отмечать Филиппов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь вспоминает 22 января московского митрополита Филиппа II. В народе празднуют Филиппов день. Вместе с тем у праздника есть еще одно название — Скрута будняя. Все дело в том, что день 22 января был полон забот после праздников.

Что нельзя делать 22 января.

Запрещено ссориться, провоцировать, а также вступать в конфликты. Кроме того, не стоит на указанную дату планировать поездки на дальние расстояния. Предки верили, что в пути возникнуть сложности.

Что можно делать 22 января.

По традиции, 22 января занимались бытовыми делами, проводили генеральную уборку. Кроме того, было принято ходить в баню. Это делалось для того, чтобы смыть с себя усталость после праздников.

Согласно приметам, по погоде 22 января узнавали, каким окажется сентябрь. В том случае, если идет снег, то сентябрь будет дождливым. Если же солнце, то погода в первый месяц осени окажется теплой.

Ранее синоптики сказали, в какой области Беларуси отступят морозы к выходным.

Кстати, Белгидромет раскрыл причины повышенного уровня загрязнения воздуха в Минске.

А еще вице-премьер Наталья Петкевич раскрыла, сколько молодых врачей в Беларуси остается работать после распределения.