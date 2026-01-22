Что можно и нельзя делать в Филиппов день 22 января на Скруту буднюю

Православная церковь вспоминает 22 января московского митрополита Филиппа II. В народе празднуют Филиппов день. Вместе с тем у праздника есть еще одно название — Скрута будняя. Все дело в том, что день 22 января был полон забот после праздников.
Что нельзя делать 22 января.
Запрещено ссориться, провоцировать, а также вступать в конфликты. Кроме того, не стоит на указанную дату планировать поездки на дальние расстояния. Предки верили, что в пути возникнуть сложности.
Что можно делать 22 января.
По традиции, 22 января занимались бытовыми делами, проводили генеральную уборку. Кроме того, было принято ходить в баню. Это делалось для того, чтобы смыть с себя усталость после праздников.
Согласно приметам, по погоде 22 января узнавали, каким окажется сентябрь. В том случае, если идет снег, то сентябрь будет дождливым. Если же солнце, то погода в первый месяц осени окажется теплой.
