С Африкой гулять: художник Бугаев загадал москвичам «Ребусы»

Когда в начале 1980-х молодой Сергей Бугаев приехал в Ленинград из Новороссийска, он еще не знал, что станет именем, олицетворяющим поиски нового языка в искусстве. Он оказался в эпицентре авангарда: познакомился с Сергеем Курёхиным и стал участником его «Поп-механики», работал с группами «Кино», «Аквариум», «Звуки Му», вошел в число самых молодых активных участников движения «Новые художники» под руководством Тимура Новикова — коллектива, формировавшего эстетику ленинградского андеграунда. В 1987 году Бугаев появился в культовом фильме «Асса» Сергея Соловьёва в роли Бананана — и навсегда закрепил за собой статус не только художника, но и культурного символа поколения.