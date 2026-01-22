На бульваре слез: кто стоит за скандальным пресс-туром «Рандеву» в Куршевеле

— У нас директор уехал со своей любовницей в Куршевель, — рассказала продавец-консультант одного из столичных бутиков Rendez-Vous. — Он раньше устраивал нам праздники. Мы получали зарплаты хорошие. Это зависит еще от продавца. Некоторые девочки вообще работали без выходных и получали даже 200 тыс. зарплату. Это нормально. А сейчас зарплата 80 тыс., и больше ты не получишь. Поэтому у нас очень много сокращений. Еще и директора не уважают. Говорят: «Уходите, вас никто не держит. Незаменимых людей не бывает».