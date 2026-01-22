На бульваре слез: кто стоит за скандальным пресс-туром «Рандеву» в Куршевеле

Россияне массово «отменяют» обувной бренд Rendez-Vous («Рандеву») из-за неуместно и несвоевременно роскошного кутежа в Куршевеле, где марка в компании отечественных знаменитостей отметила 16-летие местного бутика и 25-летие сети. Людей возмутило, что многомиллионный праздник состоялся на фоне сложной геополитической ситуации в мире. Не в восторге и рядовые сотрудники «Рандеву», которым урезают зарплаты, пока элиты компании гуляют на одном из самых дорогих курортов мира. Кто стоит за скандальным пресс-туром, какие проблемы бренд скрывает за глянцевыми фото- и видеоотчетами из роскошных поездок и почему участников праздника ничему не научил опыт «голой вечеринки», выясняли «Известия».
Скандальный пресс-тур Rendez-Vous.
В соцсетях — частный авиатранспорт, устрицы, дорогой алкоголь, белоснежные улыбки звездных друзей, танцы на столах и безмятежная радость. За кадром — судебные разбирательства из-за дефектных вещей и сокращение зарплат рядовым сотрудникам.
— У нас директор уехал со своей любовницей в Куршевель, — рассказала продавец-консультант одного из столичных бутиков Rendez-Vous. — Он раньше устраивал нам праздники. Мы получали зарплаты хорошие. Это зависит еще от продавца. Некоторые девочки вообще работали без выходных и получали даже 200 тыс. зарплату. Это нормально. А сейчас зарплата 80 тыс., и больше ты не получишь. Поэтому у нас очень много сокращений. Еще и директора не уважают. Говорят: «Уходите, вас никто не держит. Незаменимых людей не бывает».
Фото: t.me/rendezvousrussia1.
Слепая оторванность от реальности сегодня обернулась широко известному бренду большим скандалом, потерей доверия со стороны покупателей и грозит полным крахом репутации. В честь 16-летия своего бутика в Куршевеле и 25-летия сети компания закатила на французском горнолыжном курорте кричаще дорогую вечеринку, что и возмутило общественность.
«В такое сложное для страны время вы устраиваете пир в недружественной нам стране, продолжая зарабатывать в России, где деньги вам несут обыкновенные люди, которые Куршевель только на картинках видели. Что-то вы оторвались от реалий», «Как патриотично отмечать праздник бренда в Куршевеле», «Пир во время чумы», «Принципиально не буду у них ничего больше брать. Прям вот фу», — пишут пользователи под постами на официальной странице бренда в соцсети.
Сколько стоит рандеву со звездами.
На день рождения Rendez-Vous привез звездных друзей, среди которых были инфлюенсер Оксана Самойлова, модель Елена Перминова, журналист Мадонна Мур, актриса Елизавета Базыкина, историк моды Анатоль Вовк, стилист и телеведущий Александр Рогов и другие. Еще несколько дней назад все они охотно демонстрировали в блогах, как отдыхают настоящие богачи. На фоне хейта реальных клиентов Rendez-Vous энтузиазма у них поубавилось.— Вы думаете, я буду это комментировать? — ответила «Известиям» одна из участниц поездки Анастасия Полетаева, известная по телеграм-каналу и одноименному YouTube-шоу «Безфильтров».
Фото: t.me/rendezvousrussia1.
— Я ездил работать. Это была рабочая встреча с брендом, — лаконично прокомментировал в беседе с «Известиями» свое участие Александр Рогов.
Рабочие условия у компании избранных были очевидно лучше, чем у продавцов-консультантов в магазинах сети. Прилетели в Куршевель гости на вертолетах из Женевы. Стоимость пятиместной вертушки в одну сторону примерно от €3 тыс. до €5 тыс. Жили, предположительно, в отеле Le Strato. Сейчас цена за номер на двоих там от €2,5 тыс. до € 9 тыс. Плюсом к этим расходам — катание на лыжах и сноубордах, дорогое шампанское, изысканные блюда и закуски. В качестве сюрприза — концерт Патрисии Каас. Выходит — многомиллионное удовольствие, к которому особые вопросы у российских военных.
Фото: t.me/rendezvousrussia1.
— Хочу обратиться к нашей элите, которая во время того, как пацаны воюют, отдыхает на курортах Франции, в Куршевеле, спонсирует наших врагов, спонсирует ВСУ, спонсирует тех, кто нас убивает. Хочется задать им вопрос — ребята, вы не офигели? Страна четвертый год воюет, а что вы себе позволяете? — отреагировал участник СВО Андрей, который в эти минуты находится в ДНР. — Мы здесь проливаем кровь, проливаем ее несколько лет и не хотим проливать ее зря.
«Риск закрепиться в образе бренда, живущего в параллельной реальности».
Вывозит в Куршевель друзей бренд не в первый раз. В 2017 году там тоже праздновали день рождения магазина. Размещали гостей в отеле Mercure, водили в ресторан Сabane du bucheron («Хижина лесоруба»), угощали французским шампанским Ruinar. Но теперь многое изменилось, и негативную реакцию общественности можно было спрогнозировать почти со стопроцентной вероятностью, говорят эксперты в сфере пиара.
— Аудиторию возмутил не сам пресс-тур, а демонстративная роскошь без оглядки на контекст. Когда бренд массового сегмента показывает частные джеты и Куршевель, это автоматически вызывает раздражение, — объяснила в беседе с «Известиями» создатель PR-агенства FreeDoom Agency Милена Дорохина. — Для Rendez-Vous это риск потерять связь с массовым покупателем и закрепиться в образе бренда, живущего в параллельной реальности. Продажи могут не упасть мгновенно, но лояльность размывается именно в таких историях. Звезды напрямую не пострадают, но каждый подобный кейс делает их менее убедительными как «народных» амбассадоров.
Фото: t.me/rendezvousrussia1.
Странной такая показная роскошь кажется и в свете еще незабытого печального опыта «голой вечеринки» Насти Ивлеевой, который для всех причастных обернулся серьезными последствиями и который, судя по всему, некоторых ничему не научил.
— Потому что выводы были сделаны неверно: решили, что проблема в эпатаже, а не в демонстрации привилегий. Общество раздражает не формат мероприятий, а ощущение безнаказанной роскоши и отсутствия эмпатии. Пока это не будет осознано, скандалы будут повторяться, — считает Дорохина.
По ее словам, шанс реабилитироваться у бренда есть, если он признает ошибки и вернет фокус к продукту и клиенту, иначе негативный образ, обретенный сейчас, станет устойчивым ярлыком.
Фото: t.me/rendezvousrussia1.
Пока же, впрочем, компания в режиме тишины и не реагирует на стремительно разгорающийся вокруг пожар. В итоге за красивыми глянцевыми картинками из поездки всплывает всё больше проблем.
Во-первых, вопросы есть к прошлому бренд-директора Rendez-Vous Алины Миевой, которая встречала гостей пресс-тура. По данным «Известий», родом она из украинского Днепропетровска. По информации источника, ранее Миева была замечена в вебкам-моделинге. Откровенные фото и видео похожей на нее девушки есть на одном из сайтов. В соцсетях на Алину Миеву подписано около 5 тыс. человек. В ленте фотографии со светских мероприятий и из поездок по другим странам.
Кроме того, в ноябре 2025 года РЕН ТВ сообщал о многочисленных жалобах клиентов бренда на качество товаров. Тогда выяснилось, что за последние несколько лет у Rendez-Vous только в московских судах было 127 судебных разбирательств. Большая часть — иски о защите прав потребителей.
Фото: t.me/rendezvousrussia1Гала-ужин в Куршавеле с участием российских звезд.
Один из недавних случаев: 1 декабря 2025 года, согласно данным СПАРК, компании было объявлено предостережение управления Роспотребнадзора по городу Москве после жалобы покупателя на качество купленной им обуви в ТЦ «Каширская плаза».
Также, согласно данным СПАРК, ООО «Рандеву» неоднократно выносились предостережения и со стороны Роструда. Так, в числе последних — от 20 ноября 2025 года. Тогда в Центральную межрегиональную территориальную государственную инспекцию труда поступило обращение сотрудника компании о нарушении его прав в части режима рабочего времени и времени отдыха, невыплаты заработной платы в полном размере (применение штрафов).
Кто стоит за Rendez-Vous.
Первый магазин Rendez-Vous был открыт в 2000 году в московском ГУМе. Ассортимент составляет, по собственным данным компании, более 100 брендов, в том числе Tendance, Calzetti, Maison David, Versace Jeans Couture, MM6 Maison Margiela, Michael Kors и другие. На конец мая 2025 года сеть включала в себя 104 магазина по всей стране, сообщал Forbes.
Фото: t.me/rendezvousrussia1.
Также у бренда есть магазины на французском курорте Куршевель и в кипрском Лимасоле. Весной 2025 года ритейлер запустил франшизу для расширения региональной экспансии. По итогам 2024 года (последние доступные данные) выручка компании составила 36,9 млрд рублей — на 17% больше, чем годом ранее, следует из ее отчетности по РСБУ. Чистая прибыль за тот же период сократилась в 1,7 раза, до 762,9 млн рублей. С мая 2022 года 100% акций компании принадлежит Мариам Бахчинян, следует из данных ЕГРЮЛ. До этого ритейлера контролировал ее брат — Симон Бахчинян.
На фоне отсутствия официальных заявлений «Известия» обратились за комментарием в компанию, но пиар-служба к моменту публикации материала не ответила. Пользователи соцсетей тем временем рекомендуют бренду поспешить надеть «извинительные водолазки».
Джулия Паркер, Анастасия Читинская, Денис Кузнецов, Ирина Цырулева.