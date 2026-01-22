Календарь на 22 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

22 января в мире отмечают праздник в честь попкорна. Считается, что в этот день в 1630 году английские колонисты в Северной Америке получили в дар от индейского вождя Кводекуайна мешок воздушной кукурузы. Но популярным снек стал только в конце XIX века, когда американский предприниматель Чарльз Криторз изобрел и запатентовал машину для производства попкорна. В США и Европе его начали продавать в кинотеатрах с 1912 года. Сейчас невозможно представить себе киносеанс без ведерка с воздушной кукурузой.