Календарь на 22 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

22 января в России принимают поздравления военнослужащие и ветераны авиации войск ПВО. Сегодня есть повод «запастись попкорном» — в мире отмечают День воздушной кукурузы. Православные верующие чтут память святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 22 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 22 января.
* ~День авиации войск ПВО России~
История авиации войск противовоздушной обороны ведет отсчет с 22 января 1942 года, когда Наркомат обороны СССР издал приказ о включении боевых самолетов, предназначенных для защиты территории страны, и батальонов аэродромного обслуживания в состав войск ПВО. В 1996 году эта дата официально стала праздником для военнослужащих и ветеранов этого рода войск.
В конце 1990-х войска ПВО объединили с военно-воздушными силами в результате реорганизации. Таким образом, авиация ПВО перестала существовать как самостоятельный род войск. А в 2015 году ВВС вошли в состав Воздушно-космических сил страны.
Сегодня на страже воздушного пространства России стоят экипажи истребительной авиации. Самолеты-перехватчики способны в любой момент уничтожить «непрошеных гостей» или принудить их к посадке.
* ~День попкорна~
22 января в мире отмечают праздник в честь попкорна. Считается, что в этот день в 1630 году английские колонисты в Северной Америке получили в дар от индейского вождя Кводекуайна мешок воздушной кукурузы. Но популярным снек стал только в конце XIX века, когда американский предприниматель Чарльз Криторз изобрел и запатентовал машину для производства попкорна. В США и Европе его начали продавать в кинотеатрах с 1912 года. Сейчас невозможно представить себе киносеанс без ведерка с воздушной кукурузой.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 22 января в других странах.
День дедушки — Польша. Вслед за Днем бабушки, который отмечают в стране 21 января, принимают поздравления и дедушки. По традиции в этот день внуки обязательно навещают своих дедушек, дарят им подарки и собираются семьей за праздничным столом.
День нудистского пляжа — США. Необычный праздник неспроста появился именно в США — эта страна лидирует по количеству нудистских пляжей. Этот день любители загорать без одежды используют, чтобы разрушить стереотипы о нудизме, напоминая о свободе самовыражения и толерантности.
Религиозные праздники 22 января.
* День памяти святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси.
Святитель Филипп, в миру Федор Колычев, родился около 1507 года и происходил из знатного боярского рода. В 30 лет он тайно оставил Москву и принял постриг в Соловецком монастыре. Здесь святитель прошел путь от простого инока до игумена, значительно укрепив духовную и хозяйственную жизнь обители.
Будучи игуменом, Филипп был вызван в Москву. Иван Грозный, знавший о его безупречной репутации, предложил ему стать митрополитом. Сан святой принял вынужденно, видя в этом Божий промысл и надеясь умерить жестокость царя. Однако его верность Богу и совести оказалась сильнее, что привело к конфликту с государем и мученической смерти.
Митрополит осудил опричнину и убеждал царя отказаться от уничтожения народа. За это Иван Грозный объявил Филиппу войну — церковный собор лишил митрополита сана, основываясь на ложных обвинениях. Попавшего в опалу представителя духовенства заточили в тверской монастырь, где его задушил один из приближенных царя, опричник Малюта Скуратов.
Народные праздники и приметы 22 января.
* Филиппов день.
В честь святителя Филиппа в народе отмечали Филиппов день. Люди возвращались к повседневным делам после святочных праздников. Мужчины кололи дрова, чинили, мастерили, хозяйки выполняли работу по дому — готовили, убирали, стирали. Было принято ходить в баню — «смывать святки».
Категорически нельзя в Филиппов день ругаться и ссориться. Не рекомендуется пришивать пуговицы — существует поверье, что это притянет старые проблемы.
* Приметы.
Ясная и солнечная погода на Филиппов день — к хорошему урожаю летом.
Домашний скот неохотно выходит из стойла — скоро придут сильные морозы.
Иней на деревьях — к урожайному году.
Кошка спит на печке животом вверх — к оттепели.
Какие исторические события произошли 22 января.
* 1506 год — в Ватикане папой Юлием II создана Швейцарская гвардия для охраны понтификов и резиденции.
* 1973 год — Верховный суд США в деле «Роу против Уэйда» легализовал аборты на федеральном уровне, постановив, что они относятся к сфере личной жизни, охраняемой конституцией. В 2022 году это решение было отменено.
Дни рождения и юбилеи 22 января.
* В 1440 году родился Иван III Васильевич — великий князь владимирский и московский, при котором Русь окончательно освободилась от ордынского ига и было создано централизованное Русское государство.
* В 1961 году родился Борис Краснов — российский художник-сценограф, дизайнер, сотрудничавший с Людмилой Гурченко, Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым и другими звездами российской эстрады.
Кто отмечает дни рождения.
* 87 лет исполняется Ларисе Малеванной — актрисе театра и кино, театральному режиссеру, литератору, народной артистке РСФСР.
* 61 год исполняется Стивену Адлеру — американскому барабанщику, одному из основателей хард-рок группы Guns N' Roses.