Рок-привет: «Пикник Электрум» в Питере и W24 в Москве

Мюзикл. Это остроумный разговор о любви, отношениях и тех, кто всегда «лучше знает». А именно про маму, тещу, бывших, друзей и их бесконечные непрошеные советы. Без пяти минут молодожены Джессика и Дэвид — идеальная пара, но даже они в безумном марафоне подготовки к собственной свадьбе не готовы к шквалу мнений и ожиданий: когда все вокруг знают «как надо», можно ли услышать себя и друг друга?