Рок-привет: «Пикник Электрум» в Питере и W24 в Москве

Кино.
«Осторожно, интим! Как нас разводят?», 18+
Тысячи мужчин по всей стране попадают в тщательно продуманные сети, где отношения — лишь повод для выманивания денег. Массажистки, консуматорши, подставные свидания, эскортницы и фейковые «инвесторы», бесплатные ужины за астрономические счета. Об этом — в новом документальном расследовании РЕН ТВ. Редакция телеканала выяснила, как устроена индустрия романтического развода: кто стоит за красивыми девушками, как работают подставные заведения. Впервые — эксклюзивное интервью девушки, выманившей 23 млн рублей на фальшивую беременность и получившей реальный срок за мошенничество. Зритель также узнает подробности истории владельца ювелирного дома, заплатившего за любовь почти миллион долларов и оставшегося ни с чем.
25 января, 23:55, РЕН ТВ.
«Левша», 12+
Режиссер: Владимир Беседин. В ролях: Юрий Колокольников, Федор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов, Артур Иванов, Александр Чевычелов.
Россия, конец XIX века. На фоне надвигающейся войны с Великобританией в императорском дворце находят загадочное устройство — механическую блоху. Расследовать происшествие поручают молодому офицеру Петру Огарёву, мечтающему заслужить доверие императора Александра III. В поисках истины он объединяется с Левшой — гениальным, но забытым мастером из Тулы. Вместе они погружаются в мир интриг и опасностей.
С 22 января в прокате.
«Блокадные судьбы», 12+
Режиссеры: Константин Бирюков, Михаил Сафронов, Ирина Евтеева, Александра Агринская, Андрей Бахурин, Мария Дубровина.
Анимационный фильм. Истории, основанные на воспоминаниях и дневниках людей, переживших блокаду Ленинграда. О подвигах юных артистов, альпинистов, о беззаветной вере в новогоднее чудо, силе детского воображения, достоинстве, верности и чести, которые удалось сохранить жителям города, несмотря на полные вызовов дни.
С 22 января в прокате.
«Должники: Как заставить их заплатить?», 16+
Почему Лариса Долина 10 лет не платила налоги за загородный особняк? Сколько Алла Пугачева с мужем сэкономили на выплатах за замок? Почему им всё сходит с рук? Почему у Филиппа Киркорова отбирают пирс на берегу Москвы-реки? Ответы на эти и другие вопросы — в новом документальном расследовании РЕН ТВ. Журналисты изучили реестр неплательщиков алиментов, официально опубликованный на «Госуслугах». Со зрителями телеканала своими откровениями поделятся его фигуранты — звезда сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов и скандальный экс-футболист Павел Мамаев.
24 января, 16:55, РЕН ТВ.
«Полная совместимость», 16+
Режиссеры: Григорий Васильев, Елена Вернер. В ролях: Мария Лисовая, Петр Федоров, Дмитрий Певцов, Семен Молоканов, Светлана Иванова, Валентина Мазунина, Лира Кекеева.
Светлана — жесткий и целеустремленный врач-трансплантолог. При прохождении ординатуры в Санкт-Петербурге она устроила скандал в больнице, после чего ее распределили в провинциальный Заполярск на Крайнем севере. Героиня сталкивается со сложными пациентами и тяжелым моральным выбором. Не каждый готов согласиться на то, чтобы его близкий стал донором органов.
С 22 января в онлайн-кинотеатре PREMIER.
«Мистер Ноготь», 16+
Режиссёр: Константин Колесов. В ролях: Александр Робак, Анастасия Панина, Алексей Корсуков, Василий Туркин, Игорь Хрипунов.
В один день опытный мастер столяр Семага теряет работу в цехе, а его жена, напротив, получает повышение. В отчаянной попытке вернуть уважение семьи и найти новое призвание он открывает маникюрный салон с другом Антохой. Уверенный, что с ногтями справится так же легко, как с матрешками, герой попадает в мир женщин, гелей и лаков. Жизнь мужчины меняется радикально.
С 26 января на СТС.
Концерты.
«Пикник Электрум», 12+
Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный представят уникальный проект — «Пикник Электрум». Под звуки электронных аранжировок песен группы, в атмосфере погруженного в неоновые огни ночного города будет рассказана история человека, возомнившего себя Пущенной Стрелой. На концерте необычным будет всё. Главенствовать будут клавишные инструменты. За ними — Эдмунд Шклярский, Марат Корчемный и за секвенсорами — две актрисы. За ударными — барабанщица и перкуссионистка. По ходу действия оживут электронные декорации: гигантские светящиеся зубы, по которым будет шагать пленница Инквизитора, змея, издающая утробные звуки, всё притягивающий магнит.
25 января, 19:00, Центр современного искусства имени Сергея Курёхина (Санкт-Петербург).
Хибла Герзмава и Денис Мацуев в «Зарядье», 6+
Одна из самых востребованных певиц мировой оперной сцены, народная артистка России Хибла Герзмава представит совместную программу с пианистом виртуозом, народным артистом России Денисом Мацуевым. В программе — произведения советских композиторов, а также «Симфонические танцы» Бернстайна. В концерте принимают участие: Екатерина Мочалова (домра), Борислав Струлёв (виолончель), Андрей Иванов (контрабас), Давид Ткебучава (ударные). Весь вечер на сцене — Государственный симфонический оркестр Челябинской филармонии, за дирижерским пультом — Алексей Рубин.
23 января, 19:00, КЗ «Зарядье».
W24, 16+
Поклонников южнокорейской музыки ждет новая программа группы W24. По нескольким городам России рокеры проедут с туром «Трава у дома». Название выбрано неслучайно. Солисты W24 прославились в России благодаря каверам на известные песни «Белая ночь», «Тополиный пух», «Трава у дома» и другие. Для тех, кто не сможет посетить концерт в столице, будет возможность посмотреть его в прямом эфире онлайн-кинотеатра Иви.
23 января, 20:00, BASE.
«Два часа без войны. Аншлаги в блокаду», 12+
В день полного освобождения Ленинграда от блокады театр представит благотворительный музыкальный спектакль, посвященный подвигу артистов и жителей города. Солисты хора в сопровождении симфонического оркестра расскажут историю о том, как раненые музыканты брали в руки инструменты, а теряющие сознание от голода зрители стояли в очереди за билетами в театральную кассу, и почему искусство было дороже хлеба. Прозвучат фрагменты легендарной Седьмой симфонии Шостаковича и сцены из премьерных спектаклей, сыгранных в блокадном Ленинграде.
27 января, 19:00, «Геликон-опера».
Театр.
«Иосиф и его братья», 16+
Режиссер: Юрий Титов. В ролях: Сергей Барышев, Никита Шаманов, Александр Павлов, Александр Рыщенков, Владислава Басова, Анастасия Джентилини, Наталья Молева, Анна Чумак, Даниил Бледный.
Премьера по роману Томаса Манна «Иосиф и его братья». Это самое большое по объему (в четырех книгах) и масштабу событий произведение автора. Его называют одним из главных романов XX века. Написанный с «шутливой серьезностью», по сути своей, он отражает дух вахтанговских традиций, в которых фантастический гротеск сочетается с глубиной проживания.
22, 23 января, 19:30, Театр им. Евг. Вахтангова, Новая сцена.
«Волшебная флейта», 12+
Режиссер: Борис Покровкий. В ролях: Руслан Бабаев, Азамат Цалити, Татьяна Федотова, Тамара Касумова, Екатерина Фераба, Александр Маркеев, Кирилл Сикора, Чжан Мэнвэнь.
27 января музыкальный мир отметит 270-летие со дня рождения гениального австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Большой театр представляет оперу «Волшебная флейта». Этот спектакль стал последней постановкой Бориса Покровского. Опера воплощена в точном и лаконичном сценическом стиле, который делает акцент на вневременных человеческих отношениях героев и бессмертной музыке Моцарта.
24 января, 14:00, 19:00, 25 января, 12:00, 18:00, Большой театр, Камерная сцена.
«Капитанская дочка», 12+
Режиссер: Олег Долин. В ролях: Руслан Чагилов, Евгения Леонова, Иван Литвиненко, Ляля Анпилогова, Константин Похмелов, Николай Рысев, Алина Болознева.
Премьера. «Капитанская дочка» — одно из самых оригинальных и многослойных произведений Александра Сергеевича Пушкина, в котором сплетение судеб и череда случайностей складываются в удивительный сюжет. Зрители увидят эту историю глазами Петруши Гринёва, сержанта-новобранца, чью судьбу круто изменила случайная встреча с загадочным путником.
23, 24 января, 19:00, Театр Пушкина.
«Чудо Святого Антония», 16+
Режиссер: Александр Назаров. В ролях: Дмитрий Смолев, Евгений Косырев, Елена Миллиоти, Илья Древнов, Максим Разуваев, Глеб Осипов, Кирилл Мажаров, Владимир Суворов.
Что произойдет, если в самый неподходящий момент, когда наследство уже практически в кармане, явится тот, кто способен перевернуть всё с ног на голову? По мотивам пьесы Мориса Метерлинка — история о том, как в размеренную жизнь алчных родственников врывается чудо в лице Святого Антония. Одному оно дарует второе рождение, а другим — испорченную репутацию и проваленные планы.
22 января, 19:00, «Современник», Другая сцена.
«Волшебный орех. История Щелкунчика», 6+
Режиссёр: Наталья Лебедева. В ролях: Ирина Овсянникова, Екатерина Бодрова, Ангелина Данченкова, Александр Шадрин, Антон Чалыш, Евгений Ильин, Иван Твердов, Сергей Арбузов.
24 января исполнится 250 лет со дня рождения писателя-романтика Эрнста Теодора Гофмана. К юбилею классика Московский театр кукол устраивает праздник с показом спектакля и анимационного фильма, а также фотозоной и сувенирами для гостей. Зрителей ждут на хит театра «Волшебный орех. История Щелкунчика». Это таинственная история случилась накануне Рождества. В то время, когда непременно происходят чудеса, особенно если ваш крестный — волшебник.
24 января, 11:00, 17:00, Московский театр кукол.
«День влюбленных», 16+
Режиссер: Анна Шевчук. В ролях: Юлия Чуракова, Юлия Довганишина, Павел Стукалов, Елизавета Пащенко, Юлия Ива, Андрей Бирин.
Мюзикл. Это остроумный разговор о любви, отношениях и тех, кто всегда «лучше знает». А именно про маму, тещу, бывших, друзей и их бесконечные непрошеные советы. Без пяти минут молодожены Джессика и Дэвид — идеальная пара, но даже они в безумном марафоне подготовки к собственной свадьбе не готовы к шквалу мнений и ожиданий: когда все вокруг знают «как надо», можно ли услышать себя и друг друга?
23 января, 19:00, 24 января, 17:00, 25 января, 18:00, театр «Маска».
«Незнайка», 6+
Режиссер: Федор Парасюк. В ролях: Ксения Комарова, Анастасия Белова, Евдокия Карева, Юлия Бурова, Маруся Колесникова, Дарья Таран, Камиля Фасахова, Евгения Лях, Екатерина Девкина, Лили Болгашвили.
Премьера спектакля по мотивам книги Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Постановка победителя Творческой лаборатории МТС Live, которая проходила в Театре им. Моссовета, рассказывает знакомую всем историю про одного из самых любимых персонажей детской литературы. Спектакль создается прямо на глазах у зрителей. Каждый может стать ближе к героям.
25 января, 14:00, Театр им. Моссовета, сцена «Под крышей».
«Поэзия созидания», 12+
Режиссеры: Игорь Сергеев, Евгений Дубовский. В ролях: Полина Борунова, Марианна Васильева, Юлия Вострилова, Данила Дзыгар, Павел Ильин, Маруся Кузьмина, Мария Ларина, Татьяна Маляревская.
Спектакль-концерт по книге Сергея Михалкова «Военные стихи». Создатели решили поговорить о войне без пафоса, но с внутренней силой. Фронтовик, поэт, гражданин, он писал о людях — тех, кто сражался на передовой и в тылу, кто ждал, терял, надеялся и верил в Победу как в единственно возможный финал. Эти стихи рождались в окопах и штабах, в дороге и между боями, и потому в них — правда момента и большая человеческая интонация.
25 января, 19:00, Театр Никиты Михалкова «Мастерская 12».
«Цветы для Элджернона. 30 лет спустя», 18+
Режиссёр: Юрий Грымов. В ролях: Александр Сериков, Людмила Погорелова, Константин Конушкин, Надежда Меньшова, Александр Борисов, Алексей Багдасаров.
Смелая фантазия на тему того, как могла бы сложиться судьба героев произведений Дэниэла Киза спустя 30 лет. За это время ученые нашли способ повысить интеллект Чарли Гордона, но получили побочный эффект — расщепление личности. Он возвращается в мир, где активно развивается наука и искусственный интеллект, но на задворках оказывается интеллект эмоциональный, вопросы нравственности в этом мире актуальны как никогда. Ростовые куклы-мыши, огромные световые краны-роботы, летающий над головами зрителей шар-дрон делают постановку самой технологичной и дорогостоящей в репертуаре театра.
24 января, 18:00, театр «Модерн».
«Нашла коса на камень», 12+
Режиссер: Сергей Безруков. В ролях: Илья Носков, Диана Егорова, Юлия Романович, Антон Соколов, Леонид Громов, Григорий Фирсов, Алексей Веретин, Елена Доронина.
Среди праздной московской публики, озабоченной лишь тем, как весело провести время и как найти себе выгодную партию, появляется странный человек — Савва Васильков. Нелепый, наивный провинциал, деньгами не сорит, не приемлет жульничества. Да вдобавок ко всему без памяти влюблен в первую красавицу Москвы, Лидию Чебоксарову, внимания которой добиваются многие.
27 января, 19:00, Московский Губернский театр, Большая сцена.
Музеи.
День студента в Музее Победы, 6+
В День студента, 25 января, вход для учащихся дневных и вечерних отделений вузов будет бесплатным. В программе экскурсии по иммерсивным экспозициям «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!» Посетители также смогут ознакомиться с выставками музея — «Дорога жизни», «Тула — город-герой», «Плечом к плечу», «Семейные реликвии». Кроме того, для гостей проведут традиционную интеллектуальную игру — «КВИЗсторию». В 15:00 в Зале Полководцев начнется бал-спектакль по мотивам романа «Война и мир». Постановка создана молодежным театром МБКТ.
25 января, Музей Победы.
Сергей Бугаев-Африка «Ребус», 16+
Известный по культовому фильму Сергея Соловьева «АССА» Сергей Бугаев-Африка знаком искусствоведам как успешный художник. На выставке представлены работы от ранних экспериментов 1990-х до монументальных полотен, созданных в 2020-е, таких как «КвРебус» — «квантовый ребус», где вихрь символов образует новую Вселенную, или «Четверичный неразгаданный ребус» — попытка найти архетипический порядок в самом хаосе.
До 8 марта, SISTEMA GALLERY.
Татьянин день на ВДНХ, 6+
Тематические экскурсии, квест по территории, бесплатные выставки, скидки на посещение музеев, спектакли, перфомансы, выступления артистов и многое другое на Главной выставке страны. С 10:00 до 15:00 всех студентов при предъявлении студенческого билета ждет скидка 25% на каток, а студентки по имени Татьяна смогут бесплатно покататься на коньках, попасть на другие мероприятия. В Музее славянской письменности «Слово» состоится экскурсия «Татьянин день — праздник просвещения и молодости». А в Центре «Космонавтика и авиация» пройдет экскурсия «Время первых. Студенты космоса».
25 января, ВДНХ.
«Илларион Иванов-Шиц. Полвека на службе Москве», 0+
Илларион Александрович Иванов-Шиц — выдающийся архитектор модерна и неоклассицизма. Прослужив много лет в Московской городской управе, он внес значительный вклад в формирование облика столицы. Зодчий стал автором многочисленных общественных построек. В зданиях по его проектам находятся: «Ленком Марка Захарова», родильный дом им. А. А. Абрикосовой, Боткинская больница. На выставке представлено более 340 экспонатов.
С 27 января до 24 мая, Музей архитектуры, Анфилада.
Фестивали.
VII Зимний Международный фестиваль искусств в Москве, 12+
Одно из главных событий фестиваля — концерт в день рождения его основателя, народного артиста СССР Юрия Башмета. Каждый раз маэстро преподносит сюрпризы поклонникам. На этот раз вместе с ним на сцену выйдет народный артист России, бас Ильдар Абдразаков, меццо-соппрано Мария Баракова, Ксения Башмет (фортепиано). Выступления пройдут в сопровождении Всероссийского юношеского симфонического оркестра.
24 января, 19:00, Концертный зал имени П. И. Чайковского.
Выставка-форум «Уникальная Россия», 6+
Выставка, объединяющая традиционное и современное искусство страны. В «Гостином дворе» можно увидеть народные ремесла более чем из 80 регионов России. В программе форума более 100 мероприятий, среди которых состязание гусляров, конкурс кокошников, флешмоб в честь Дня народного костюма, выставки, посвященные 65-летию полета Юрия Гагарина и 70-летию фильма «Карнавальная ночь» с Людмилой Гурченко, и многое другое.
С 23 января до 8 февраля, «Гостиный двор».
Международная Атомная неделя моды, 6+
Программа Недели моды включает обучающий интенсив для финалистов проекта — 60 подростков из российских городов от Калининграда до Чукотки, а также из Абхазии, Белоруссии, Венгрии, Турции. В течение недели участников ждут лекции и мастер-классы от ведущих экспертов модной индустрии. Кульминацией Недели моды станет показ коллекций одежды дизайнеров из России и зарубежья 30 января. Амбассадором Недели моды и ключевым наставником проекта выступает основатель модного дома Chapurin Игорь Чапурин.
25−31 января, ГУМ.
XX Детский фестиваль искусств «Январские вечера», 6+
В программе фестиваля: интерактивный концерт с юными виртуозами, мастерская «Рисуем музыку», а также спектакли «Королевский бутерброд» и «Щелкунчик». Откроется фестиваль 24 января в МКЗ «Зарядье» музыкальной сказкой «Русалочка» — к 220-летию Ганса Христиана Андерсена. История оживет под музыку Дебюсси, Грига, Бизе, Мусоргского. На сцене — юношеский оркестр «Гнесинские виртуозы», хор ДМШ и МССМШ им. Гнесиных. Художественное слово — актриса театра и кино Юлия Рутберг.
С 24 по 31 января, Москва.