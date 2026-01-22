«Я побежал к могилам Эйзенштейна, Тарковского и Птушко»

Ханна Эмили Андерсон: Мне иногда кажется, что то, что творится у меня в голове, куда страшнее всего, что можно прочитать или услышать в любых новостях. Не стоит недооценивать возможности нашего воображения. Я иногда люблю послушать тру-краймовые подкасты, чтобы исследовать таким образом свои страхи, но мне надо периодически прерываться: я слишком живо представляю себе то, о чем в них говорят. Но когда мы снимали «Возвращение в Сайлент Хилл», я «погружалась» целиком, это необходимо. И мне было по-настоящему страшно, потому что я очень чувствительный человек. А когда съемки закончены, надо еще суметь найти способ выпустить все это из себя и дать ему уйти.