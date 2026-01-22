Ричмонд
Народный календарь. Как девушке найти жениха в Татьянин день, 25 января

Православные 25 января почитают Татиану Римскую, которая была раннехристианской мученицей, подвергшейся пыткам за свою веру при римском императоре Александре Севере в III веке. В России она считается покровительницей студентов. В народе эту дату прозвали Татьяниным днем.

25 января старшая хозяйка в доме пекла каравай, который символизировал солнце. Она достала его из печи, а затем, дав хлебу остыть, делила между всеми членами семьи. Каждому обязательно должен был достаться кусочек.

В народе верили, что девочка, родившаяся 25 января, станет хорошей хозяйкой и ее легко возьмут замуж. Также девушки, которые хотели вступить в брак, в этот день делали своими руками метлу и оставляли ее в доме желанного жениха. При этом веник нужно было хорошо спрятать, чтобы мать парня его не нашла.

Приметы погоды.

Снег в Татьянин день сулит сырое и дождливое лето.

Ветер дует с юга — лето будет засушливым и малоурожайным.

Большие сугробы — хлеба будет много.

На небе много звезд — весна наступит рано.

Именины отмечают: Татьяна, Петр, Макар, Илья.