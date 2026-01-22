Народный календарь. Как девушке найти жениха в Татьянин день, 25 января

В народе верили, что девочка, родившаяся 25 января, станет хорошей хозяйкой и ее легко возьмут замуж. Также девушки, которые хотели вступить в брак, в этот день делали своими руками метлу и оставляли ее в доме желанного жениха. При этом веник нужно было хорошо спрятать, чтобы мать парня его не нашла.