IT-эксперт Силаев: мошенники обманывают россиян с помощью налоговых деклараций

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев предупредил, что мошенники стали обманывать россиян, сообщая о налоговых декларациях.
Преступники стараются заманить в сети жертву в тот момент, когда идет налоговый период, время подачи деклараций.
— Главный инструмент злоумышленников в этот период — фишинг, маскирующийся под официальные коммуникации, — рассказал Силаев Lenta.ru.
Жертва получает письмо или сообщение в мессенджерах от ФНС, Пенсионного фонда или налогового инспектора. В нем сказано о переплате, недоплате или пенях по налоговым начислениям.
— Нужно срочно «актуализировать данные». Ссылка в таком сообщении ведет на безупречно подделанный сайт-клон, где у вас попросят ввести логин, пароль, данные карты или паспорта, — рассказал эксперт.
Человек переходит по ссылке и лишается личных данных. Специалист советует при получении подобных уведомлений проверять информацию на gosuslugi.ru.
Стоит так же помнить, что адрес фишингового сайта может отличаться одной буквой или использовать другой домен (вместо .ru — .com или .online). А еще одна характерная черта мошенников, они будут пытаться торопить с принятием решения.
Тем временем, Андрей Рыбников, преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА предупредил, что опубликованное резюме — это открытая книга. Каждая деталь становится для них кирпичиком, из которого строится убедительная легенда для атаки, пишет RT.
Ранее, кандидат психологических наук Михаил Хорс посоветовал гражданам ни в коем случае не пытаться «переиграть» телефонных мошенников, как это делают звезды российского шоу-бизнеса. Почувствовав что-то неладное, следует просто прекратить разговор, пишет aif.ru.
А в Москве мошенники стали выдавать себя за ГБУ «Московское объединение ветеринарии», чтобы завладеть личными данными граждан. Они приглашали пользователей в фальшивую группу в соцсети под видом канала «Моя ветклиника». Власти настоятельно призывают быть бдительными, пишет Царьград.