В Швейцарии сообщили о пожаре на территории отеля в Давосе: рядом с ним проживал Трамп

В швейцарском Давосе 21 января произошел пожар. Возгорание зафиксировали в одной из построек гостиницы Turmhotel Viktoria. Недалеко от нее, в отеле AlpenGold, остановился президент США Дональд Трамп. Он прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме. О пожаре сообщает газета Blick.
По данным автора, возгорание произошло в сдаваемой под съем постройке. Постояльцев отеля оперативно эвакуировали. Полиция оцепила территорию гостиницы.
К настоящему моменту пожар ликвидировали. На месте ЧП работали шесть спецмашин.
Дональд Трамп уже выступил с речью на форуме. Он начал ее с заявления, что в Давосе столкнулся с рядом своих врагов. При этом президент США отметил, что рад выступить перед «столькими уважаемыми лидерами бизнеса».