В московском метро появился автомат с бесплатной питьевой водой

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Автомат с чистой питьевой водой появился в московском метро на станции метро «Комсомольская» Кольцевой линии. Набрать воду пассажиры могут бесплатно, но только в свою тару, сообщается в аккаунте метрополитена во «ВКонтакте».

Источник: РИА "Новости"

«Вместе с департаментом природопользования и департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы мы разместили на станции метро “Комсомольская” Кольцевой линии водомат с бесплатной питьевой водой. Набрать воду пассажиры могут только в свою бутылку или термокружку — стаканчиков возле водомата нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом власти выражают заботу об экологии и снижают потребление одноразового пластика. Качество воды соответствует нормам Роспотребнадзора.