В московском метро появился автомат с бесплатной питьевой водой

«Вместе с департаментом природопользования и департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы мы разместили на станции метро “Комсомольская” Кольцевой линии водомат с бесплатной питьевой водой. Набрать воду пассажиры могут только в свою бутылку или термокружку — стаканчиков возле водомата нет», — говорится в сообщении.