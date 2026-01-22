Что нового появится в Сургуте в 2026 году: дорожная сеть и благоустройство

В 2026 году в Сургуте продолжат строительство и реконструкцию улиц.
В 2026 году в Сургуте продолжат строить улицы Усольцева и 3 «З» и реконструировать улицу Шидловского. Также запланированы работы на улице Киртбая, съезде к Нижневартовскому шоссе, проектирование улицы Грибоедова и набережной Ивана Кайдалова. Об этом сообщил мэр города Максим Слепов.
«В планах на 2026‑й — продолжение строительства улицы Усольцева и 3 “З”, реконструкция улицы Шидловского, масштабные работы на ул. Киртбая, съезде на Нижневартовское шоссе, проектирование новой, четырехполосной улицы Грибоедова, набережной Ивана Кайдалова», — сообщил Слепов в telegram‑канале. Кроме того, в планах обновление улиц Железнодорожная и Мостостроительная и проработка финансирования реконструкции проезда между улицами Геологической и Югорской.
В 2025 году в Сургуте ввели в эксплуатацию 240 тысяч кв. м жилья и сдали несколько дорожных объектов. Также построили школы, детсады, спортивные объекты и благоустроили парки.