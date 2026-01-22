Что нового появится в Сургуте в 2026 году: дорожная сеть и благоустройство

«В планах на 2026‑й — продолжение строительства улицы Усольцева и 3 “З”, реконструкция улицы Шидловского, масштабные работы на ул. Киртбая, съезде на Нижневартовское шоссе, проектирование новой, четырехполосной улицы Грибоедова, набережной Ивана Кайдалова», — сообщил Слепов в telegram‑канале. Кроме того, в планах обновление улиц Железнодорожная и Мостостроительная и проработка финансирования реконструкции проезда между улицами Геологической и Югорской.