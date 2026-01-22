С 1 февраля повысят выплаты на детей. Сколько составит прибавка и как её получить

Какие федеральные выплаты на детей вырастут с 1 февраля 2026 года.
С 1 февраля 2026 года в России пройдёт второй этап плановой индексации социальных выплат, включая пособия на детей. Корректировка затронет все федеральные детские пособия: материнский капитал (на первого ребёнка сумма составит 728 922 рубля вместо 690 268; на второго — 963 243), единовременное пособие при рождении ребёнка (станет 28 450 вместо 26 941), минимальное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих (будет 10 670 вместо 10 104), пособия при усыновлении, выплаты семьям военнослужащих, а также поддержку детей-инвалидов (они получат 11 563 вместо 10 950). Прибавку сделают автоматически всем текущим получателям. Подавать заявления не требуется. Об этом сообщил юрист, заместитель директора АНО «Центр развития законодательства» Дмитрий Матюшенков.
— Размер увеличения составит 5,6%, что на 1,2 процентных пункта ниже первоначального прогноза (6,8%). Это связано с уточнением данных по инфляции за 2025 год: реальный рост цен достиг 5,59%, а не ожидаемых 6,8%. Все виды федеральных пособий скорректированы единообразно, независимо от категории получателей, — отметил Дмитрий Матюшенков.
Ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская рассказала, что прибавка с 1 февраля затронет в том числе ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, выплачиваемое матерям, уволенным в период беременности в связи с ликвидацией компании, матерям либо отцам, опекунам, фактически осуществляющим уход за ребёнком, и неработающим (это пособие назначается с учётом доходов семьи и предоставляет право выбора — либо пособие по уходу до полутора лет, либо единое пособие).
Какие пособия на детей повысят на региональном уровне.
Дмитрий Матюшенков отметил, что региональные власти могут самостоятельно принимать решения об индексации дополнительных выплат, таких как губернаторские пособия или адресная помощь малоимущим семьям. Здесь возможны существенные различия: в одних регионах прибавка может превысить 5,6%, а в других — отсутствовать вовсе или быть символической.
— В Ульяновской области с 1 февраля 2026 года на 4% проиндексируют целый ряд выплат. Прибавка коснётся, в частности, ежемесячного пособия на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье; ежемесячного денежного вознаграждения приёмным родителям; ежемесячной доплаты приёмным родителям, проживающим в сельской местности; ежемесячной денежной выплаты на питание, комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — рассказала Оксана Красовская.
Также в Ульяновской области повысят ЕДВ на обеспечение проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; ЕДВ на содержание воспитанника патронатной семьи; ЕДВ беременным женщинам и кормящим матерям, а также суммы, на которые предоставляются специальные продукты детского питания одному из родителей (лицу, его заменяющему); ЕДВ на питание, комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Ульяновской области.
— В Воронежской области будут проиндексированы на 6,8% опекунское пособие на содержание подопечных, а также приёмным родителям; ежемесячная денежная выплата на содержание ребёнка, переданного в семью на патронатное воспитание, а также на вознаграждение, выплачиваемое патронатному воспитателю; ежемесячная денежная выплата на содержание в семье каждого усыновлённого ребёнка до достижения им возраста 18 лет, единовременная денежная выплата при устройстве в семью, а также единовременная денежная выплата при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Размер регионального материнского капитала будет составлять 188 251 рубль, — рассказала Оксана Красовская.
По её словам, в Севастополе будут проиндексированы выплаты на 5,2%. Так, пособие по уходу за ребёнком-инвалидом одному из родителей (усыновителей) или опекуну (попечителю) увеличится с 12 195 рублей до 12 854 рублей. Ежемесячная выплата на содержание детей, переданных в приёмную семью, а также выплата на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), вырастет с 24 762 рублей до 26 100 рублей. Размер регионального материнского капитала увеличится с 141 059 рублей до 148 677 рублей. Единовременная денежная помощь детям школьного возраста из многодетных и малообеспеченных семей в Севастополе будет увеличена с 2021 рубля до 2131 рубля. Ежегодная денежная помощь на обеспечение детей из многодетных семей в период их обучения в общеобразовательной организации города Севастополя школьной и спортивной формой будет повышена с 3665 рублей до 3863 рублей.
В Пензенской области с 1 февраля 2026 года увеличивается размер ежемесячных выплат на содержание каждого из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных организациях, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя.
— Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до трёх лет размер пособия определён в сумме 21 235 рублей (ранее — 18 455), от трёх до семи лет — 20 169 рублей (ранее — 17 980), на детей от семи до 11 лет — 26 396 рублей (ранее — 23 355), на детей от 11 до 18 лет — 28 468 рублей (было 25 130). Размер денежной компенсации для приобретения комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования на каждого выпускника увеличивается до 130 480 рублей (ранее было 117 445), — добавила Оксана Красовская.