Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума усилит меры по защите исторической правды

В Государственную думу внесен проект закона, направленный на усиление профилактических мер по противодействию искажению исторической правды и пресечению уклонений от обязанности по защите Отечества. Проект закона (№ 1127364−8) разместили 21 января в базе законодательной деятельности парламента.

Источник: AP 2024

«Формирование у молодежи критического мышления и устойчивости к фейкам укрепляет гражданскую ответственность. Защита Родины начинается с правды — о нашей славной истории, нашем настоящем и гражданском долге каждого из нас», — отметил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, «спецслужбы недружественных стран не прекращают подрывную работу по фальсификации истории России и манипулируют общественным сознанием, провоцируя противоправное поведение». Он добавил, что совершенствование системы профилактики правонарушений повысит эффективность мер по обеспечению безопасности, защите национальных интересов и духовно-нравственных ценностей.

Ранее, 18 января, сообщалось, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула важность сохранения памяти о подвиге жителей блокадного Ленинграда и преступлениях нацистов во время Великой Отечественной войны. Она отметила, что эта историческая правда должна быть донесена до молодежи России и других стран, чтобы не допустить ее искажения и забвения.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше