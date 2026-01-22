Госдума усилит меры по защите исторической правды

Ранее, 18 января, сообщалось, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула важность сохранения памяти о подвиге жителей блокадного Ленинграда и преступлениях нацистов во время Великой Отечественной войны. Она отметила, что эта историческая правда должна быть донесена до молодежи России и других стран, чтобы не допустить ее искажения и забвения.