Госдума усилит меры по защите исторической правды

«Формирование у молодежи критического мышления и устойчивости к фейкам укрепляет гражданскую ответственность. Защита Родины начинается с правды — о нашей славной истории, нашем настоящем и гражданском долге каждого из нас», — отметил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
По его словам, «спецслужбы недружественных стран не прекращают подрывную работу по фальсификации истории России и манипулируют общественным сознанием, провоцируя противоправное поведение». Он добавил, что совершенствование системы профилактики правонарушений повысит эффективность мер по обеспечению безопасности, защите национальных интересов и духовно-нравственных ценностей.
Ранее, 18 января, сообщалось, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула важность сохранения памяти о подвиге жителей блокадного Ленинграда и преступлениях нацистов во время Великой Отечественной войны. Она отметила, что эта историческая правда должна быть донесена до молодежи России и других стран, чтобы не допустить ее искажения и забвения.