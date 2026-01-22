Билла и Хиллари Клинтон хотят привлечь к ответственности в рамках дела Эпштейна

В комитете Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов по надзору и подотчетности заинтересовались действиями Билла и Хиллари Клинтон. Их намерены привлечь к ответственности за неявку за допрос по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет Axios.
Во время заседания комитет также отклонил инициативу демократов о привлечении к ответственности генпрокурора Пэм Бонди. Ее обвинили в задержке обнародования материалов по делу Джеффри Эпштейна.
Комитет также потребовал от Билла и Хиллари Клинтон дать ответы и явиться на допрос.
Ранее о фотографиях экс-президента США, фигурирующих в деле финансиста, говорил американский лидер Дональд Трамп. Он выразил недовольство из-за публикации этих снимков. Он назвал ужасными фото всех людей, которые когда-либо встречались с Джеффри Эпштейном.