В американских ВМС заявили о хранении в США летательного аппарата неизвестного происхождения

Daily Mail узнала о хранении на военной базе США неизвестного внеземного объекта.

Источник: Комсомольская правда

На американской военной базе в Мэриленде может находиться летательный аппарат неизвестного происхождения. Источники, связанные с командованием авиационных систем ВМС США, доложили о хранении внеземного объекта. Об этом пишет издание Daily Mail.

Утверждается, что объект находится на базе Патаксент-Ривер. По словам источников, летательный аппарат может храниться там с 1950-х годов.

Кроме того, в материале сказано, что за базой в последнее время усилился контроль. Собеседники издания уточнили, что у властей США есть план эвакуации объекта при обнародовании его точного местонахождения.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что войска США применили в операции против Венесуэлы оружие, о котором еще никто не знает. Он пояснил, что разработки держались в строгом секрете.

