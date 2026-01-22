Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассказал, как распорядится средствами от продажи венесуэльской нефти

Трамп: США оставят себе часть вырученных от продажи нефти Венесуэлы средств.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что отлично «ладит» с Венесуэлой. Он также сообщил, что Каракас получит часть средств от продажи своей нефти. Однако США намерены оставить себе некоторые деньги, вырученные от сделок по венесуэльским ресурсам. Так Дональд Трамп заявил в ходе беседы с CNBC.

Американский лидер проинформировал, что Венесуэла заработает больше средств, чем могла бы получить «за 25 лет». Он считает сделку между Каракасом и Вашингтоном успешной.

«У Венесуэлы огромные резервы нефти и других полезных ископаемых», — уведомил Дональд Трамп.

Американский лидер также сообщил, что 10-процентные пошлины в отношении европейских стран всё же не будут введены. Он отменил собственное решение после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше