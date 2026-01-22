Трамп рассказал, как распорядится средствами от продажи венесуэльской нефти

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что отлично «ладит» с Венесуэлой. Он также сообщил, что Каракас получит часть средств от продажи своей нефти. Однако США намерены оставить себе некоторые деньги, вырученные от сделок по венесуэльским ресурсам. Так Дональд Трамп заявил в ходе беседы с CNBC.
Американский лидер проинформировал, что Венесуэла заработает больше средств, чем могла бы получить «за 25 лет». Он считает сделку между Каракасом и Вашингтоном успешной.
«У Венесуэлы огромные резервы нефти и других полезных ископаемых», — уведомил Дональд Трамп.
Американский лидер также сообщил, что 10-процентные пошлины в отношении европейских стран всё же не будут введены. Он отменил собственное решение после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.