Охрана ТЦ в Петербурге до потери сознания нейтрализовала парня из-за подозрения в краже

Полиция прибыла на место происшествия в ТЦ Санкт-Петербурга. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ.
По информации 78.ru, конфликт разгорелся на первом этаже торгового центра. Сотрудники охраны попытались задержать парня, ранее якобы замеченного в мелких кражах, но он начал сопротивляться. Когда молодой человек достал газовый пистолет, охранник применил силу, и после удара об пол потерпевший потерял сознание. На месте происшествия продолжают работать полиция и медики, обстоятельства инцидента уточняются.
Со слов очевидцев, пистолет после инцидента находится в руках охранника, а молодой человек лежал без сознания. Сотрудники охраны пытались привести его в чувство с помощью нашатыря, однако это не помогло. Пострадавшего госпитализировали.
Ранее Life.ru писал, что криминалист предупредил о росте краж и грабежей на фоне подорожания серебра. Эксперт посоветовал тщательно охранять ломбардные магазины и радиомастерские, где воруют драгоценные металлы. Простым гражданам тоже следует беречь свои украшения, устанавливать сигнализацию и не оставлять ценности на виду.
