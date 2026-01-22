Ричмонд
Охрана ТЦ в Петербурге до потери сознания нейтрализовала парня из-за подозрения в краже

В «Сити Молле» произошёл шокирующий инцидент: охранник жёстко нейтрализовал молодого человека, заподозрив его в краже. Очевидцы рассказали Mash на Мойке, что после удара парень упал на плитку, забился в конвульсиях и потерял сознание. Приехавшие медики зафиксировали у него отсутствие пульса, после чего юношу срочно унесли на носилках.

Источник: Life.ru

Полиция прибыла на место происшествия в ТЦ Санкт-Петербурга. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ.

По информации 78.ru, конфликт разгорелся на первом этаже торгового центра. Сотрудники охраны попытались задержать парня, ранее якобы замеченного в мелких кражах, но он начал сопротивляться. Когда молодой человек достал газовый пистолет, охранник применил силу, и после удара об пол потерпевший потерял сознание. На месте происшествия продолжают работать полиция и медики, обстоятельства инцидента уточняются.

Со слов очевидцев, пистолет после инцидента находится в руках охранника, а молодой человек лежал без сознания. Сотрудники охраны пытались привести его в чувство с помощью нашатыря, однако это не помогло. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее Life.ru писал, что криминалист предупредил о росте краж и грабежей на фоне подорожания серебра. Эксперт посоветовал тщательно охранять ломбардные магазины и радиомастерские, где воруют драгоценные металлы. Простым гражданам тоже следует беречь свои украшения, устанавливать сигнализацию и не оставлять ценности на виду.

