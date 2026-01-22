Охрана ТЦ в Петербурге до потери сознания нейтрализовала парня из-за подозрения в краже

В «Сити Молле» произошёл шокирующий инцидент: охранник жёстко нейтрализовал молодого человека, заподозрив его в краже. Очевидцы рассказали Mash на Мойке, что после удара парень упал на плитку, забился в конвульсиях и потерял сознание. Приехавшие медики зафиксировали у него отсутствие пульса, после чего юношу срочно унесли на носилках.