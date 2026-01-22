Минтруд прорабатывает законопроект об использовании мессенджера MAX

«Законопроект, обеспечивающий возможность использования национального мессенджера “MAX” для электронного документооборота между работниками и работодателями, прорабатывается. Речь идет именно о возможности взаимодействия, а не об обязанности. Национальный мессенджер, в случае принятия поправок, можно будет использовать как дополнительный способ взаимодействия работников и работодателей при, например, запросе справок и документов у работодателя, для согласования графика отпусков или направления заявлений на отпуск», — пояснили в пресс-службе.