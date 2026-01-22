Минтруд прорабатывает законопроект об использовании мессенджера MAX

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Минтруд России прорабатывает законопроект, который позволит использовать мессенджер MAX для электронного кадрового документооборота между работодателями и сотрудниками, подтвердили РИА Новости в пресс-службе министерства.
«Законопроект, обеспечивающий возможность использования национального мессенджера “MAX” для электронного документооборота между работниками и работодателями, прорабатывается. Речь идет именно о возможности взаимодействия, а не об обязанности. Национальный мессенджер, в случае принятия поправок, можно будет использовать как дополнительный способ взаимодействия работников и работодателей при, например, запросе справок и документов у работодателя, для согласования графика отпусков или направления заявлений на отпуск», — пояснили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что министерство не планирует вносить изменения в уже установленные способы взаимодействия между работником и работодателем, прописанные в Трудовом кодексе.
В Минтруде напомнили, что работодатели, использующие электронный кадровый документооборот, могут взаимодействовать с сотрудниками через свою информационную систему либо цифровую платформу «Работа в России», в том числе с использованием портала Госуслуги.