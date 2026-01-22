Дубль Кейна принёс «Баварии» досрочный выход в ⅛ финала Лиги чемпионов

Несмотря на уверенную победу, матч не обошёлся без неприятных моментов для хозяев: на 63-й минуте защитник Ким Мин Чжэ получил вторую жёлтую карточку и был удалён, а на 81-й минуте Кейн не сумел реализовать второй в матче пенальти.
Перед последним туром «Бавария» с 18 очками занимает второе место в турнирной таблице.
Итоги других матчей дня в Лиге чемпионов:
Галатасарай 1:1 Атлетико Мадрид;Карабах 3:2 Айнтрахт;Аталанта 2:3 Атлетик Бильбао;Марсель 0:3 Ливерпуль; Ньюкасл 3:0 ПСВ;Славия Прага 2:4 Барселона;Челси 1:0 Пафос;Ювентус 2:0 Бенфика.
Днём ранее «Арсенал» одержал уверенную победу над итальянским «Интером» со счётом 3:1 в матче седьмого тура группового этапа Лиги чемпионов и первым гарантировал себе выход в плей-офф турнира. Лондонцы набрали максимальные 21 очко и досрочно обеспечили себе участие в стадии ⅛ финала.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.