Режиссер нового фильма про «Сайлент Хилл» признался в любви к россиянам

Действие картины разворачивается в вымышленном городе, окутанном туманом.
Режиссер мистического триллера «Возвращение в Сайлент Хилл» Кристоф Ган признался, что испытывает неподдельную любовь к фанатам франшизы из России. Француз впервые побывал в Москве со своей картиной «Красавица и чудовище» (лента с Леей Сейду и Венсаном Касселем вышла в 2014 году). Он пояснил, что первым делом отправился на Красную площадь. И вдруг увидел множество ребят, которые бежали к нему с постерами фильма «Сайлент Хилл».
«В тот момент я осознал, насколько сильно россияне любят “Сайлент Хилл”. Это был невероятно приятный и неожиданный опыт, который остался со мной. В общем, я понимаю, что в России очень ждут новые фильмы. И мне нравится эта страсть», — заявил Ган в интервью «Известиям».
Режиссер широко известен отечественному зрителю по картине «Братство волка», а также по первой киноадаптации игры Silent Hill, вышедшей на экраны в 2009 году. На российских экранах новая лента серии выйдет 22 января. Сюжет фильма во многом воспроизводит основную линию второй части игры, что придает происходящему дополнительную интригу. Подробнее об одном из самых ожидаемых хорроров начала года — узнаете из материала URA.RU.