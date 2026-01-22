Режиссер нового фильма про «Сайлент Хилл» признался в любви к россиянам

Режиссер мистического триллера «Возвращение в Сайлент Хилл» Кристоф Ган признался, что испытывает неподдельную любовь к фанатам франшизы из России. Француз впервые побывал в Москве со своей картиной «Красавица и чудовище» (лента с Леей Сейду и Венсаном Касселем вышла в 2014 году). Он пояснил, что первым делом отправился на Красную площадь. И вдруг увидел множество ребят, которые бежали к нему с постерами фильма «Сайлент Хилл».