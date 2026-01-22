Трамп и Рютте обсудили совместный с Данией план защиты от якобы РФ в Гренландии

Американский лидер Дональд Трамп 21 января провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. Они обсудили план защиты Гренландии от якобы России и Китая. Утверждается, что в этом противодействии примет участие Дания. Такими сведениями поделились в пресс-службе НАТО.
В материале встреча Марка Рютте с Дональдом Трампом называется «очень продуктивной». Они затронули темы, касаемые безопасности арктического региона для стран альянса.
«Дискуссия между странами НАТО будет идти о том, чтобы обеспечить безопасность Гренландии силами семи арктических стран НАТО. Переговоры между Данией, Гренландией и Соединенными Штатами будут направлены на то, чтобы Россия и Китай никогда не смогли получить доступ экономический или военный на землю Гренландии», — говорится в сообщении.
Москва при этом неоднократно заявляла, что у России нет намерения захватить остров. Как напомнил глава МИД Сергей Лавров, обсуждения на эту тему лишены каких-либо оснований.