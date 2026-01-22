Комик Редька высмеял снос памятников в Киеве вместо решения проблем со светом

Украинский комик Феликс Редька резко раскритиковал местные власти, которые вместо восстановления инфраструктуры занимаются сносом памятников.
— Если нет воды, ее всегда полно в патриотических лозунгах. Ищите вокруг себя украиноязычных людей, ведь свет их душ компенсирует отключение. Запомните: сначала культура, потом экономика — заявил Редька.
После его выступления некоторые активисты и пользователи сети обвинили комика в «русофилии».
В ответ Редька парировал, что люди массово уезжают, инфраструктура разрушена, предприниматели терпят крах, а новости о коррупции в огромных масштабах и отсутствие базовых благ появляются ежемесячно, в то время как «они патриотические ряды шерстят от малороссов». Часть аудитории сочла его сарказм точным отражением того, что власти готовились к зиме, переименовывая улицы, а не решая энергетические проблемы, передает RT.
В декабре стало известно, что в Киеве снесут памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке. Также принято решение о демонтаже мемориальной доски композитору Петру Чайковскому, камня в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина и памятного знака «Киев — город-герой» с пятиконечной звездой.