Комик Редька высмеял снос памятников в Киеве вместо решения проблем со светом

В ответ Редька парировал, что люди массово уезжают, инфраструктура разрушена, предприниматели терпят крах, а новости о коррупции в огромных масштабах и отсутствие базовых благ появляются ежемесячно, в то время как «они патриотические ряды шерстят от малороссов». Часть аудитории сочла его сарказм точным отражением того, что власти готовились к зиме, переименовывая улицы, а не решая энергетические проблемы, передает RT.